Le cours du Bitcoin plonge sous les 29 000 dollars, rien ne va plus

Le cours du Bitcoin s'écroule. Suite à la chute de l'UST et les turbulences du marché, la reine des cryptomonnaies continue de perdre de la valeur. Corrélé aux actions boursières des géants de la tech, le Bitcoin dévisse et risque de retomber autour des 22 000 dollars.

Après des mois à osciller entre les 33 000 dollars et les 50 000 dollars, le Bitcoin s'est brusquement effondré. La devise numérique est repassée sous le seuil des 30 000 dollars, une première depuis près d'un an. Comme la plupart des cryptomonnaies du marché, le Bitcoin a souffert de l'effondrement de l'UST, le stablecoin algorithmique de Luna. Suite à une attaque financière coordonnée, le stablecoin a perdu sa parité avec le dollar, causant l'évaporation de milliards de dollars de valorisation.

Sur un marché meurtri, le cours du Bitcoin continue de baisser. Ce mercredi 18 mai 2022, la reine des cryptomonnaies est brièvement passée sous les 29 000 dollars. Dans le courant de la nuit, le Bitcoin est tombé à 28 708 dollars. Ce nouveau crash laisse présager une phase de baisse pour le Bitcoin, comme pour l'ensemble des devises numériques.

Le Bitcoin en route pour les 22 000 dollars ?

Dans ce contexte morose, de nombreux analystes craignent que le Bitcoin tombe encore plus bas. Sur Twitter, Nebraskan Gooner, un analyste et trader réputé, vise la zone des 22 000 dollars dans un avenir proche. Comme prévu par certains observateurs, le Bitcoin pourrait revenir à proximité des niveaux records de fin 2020.

Evidemment, cette baisse fulgurante va faire souffrir l'ensemble du marché. Des experts comme Rekt Capital prophétisent une baisse de 90% de la valeur de certains altcoins. Cardano (ADA) et Solana (SOL) ont d'ailleurs enregistré une forte baisse de leur cours, tout comme l'Ether (ETH).

Toujours très corrélé aux marchés financiers, et aux actions des géants de la technologie, le Bitcoin ne peut pas encore être considéré comme une valeur refuge contre les aléas de la finance. Interrogé par Capital, Laurent Pignot, analyste financier chez Zonebourse, explique : “aujourd’hui, au vu de la fluctuation du cours, il ne peut pas être qualifié comme tel. On ne peut pas y placer son argent et se dire qu’il va conserver sa valeur dans le temps”. Néanmoins, l'expert rappelle que le Bitcoin “est l’actif le plus performant sur les 10 dernières années”.

