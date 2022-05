Bill Gates utilise un smartphone pliable, mais ce n’est pas le Surface Duo 2 de Microsoft

Dans un récente session de questions-réponses sur Reddit, Bill Gates a fait quelques confidences sur l'équipement qu'il utilise pour le travail au sein de la fondation Bill & Melinda Gates. Oui, le créateur de Microsoft utilise bien un smartphone pliable, mais au grand dam de la firme de Redmond, il ne s'agit pas d'un Surface Duo 2.

En tant que créateur et fondateur de Microsoft, Bill Gates jouit encore d'une aura considérable et lorsque le milliardaire s'exprime, les médias comme les géants du high-tech écoutent. Récemment, l'ancienne plus grande fortune au monde s'est épanché au sujet du rachat de Twitter par Elon Musk.

Contre toute attente, Bill Gates affirme qu'on aurait pu voir pire comme propriétaire de l'un des principaux réseaux sociaux du monde. L'ex-PDG de la firme de Redmond a toutefois glissé un petit tacle à Jeff Bezos et le patron de Tesla en rappelant qu'il y avait plus urgent que de se jeter corps et âme dans la course à l'espace.

Et jeudi 19 mai 2022, Bill Gates s'est livré à quelques confidences lors d'une session AMA (Ask Me Anything) ou “Demandez-moi ce que vous voulez” sur Reddit. Sans surprise, un internaute était de curieux de savoir quel téléphone utilisait Bill Gates actuellement. Le codirigeant de la fondation Bill & Melinda Gates a confirmé qu'il utilisait un smartphone pliable Android. Seulement, il s'avère que le multi milliardaire a fait quelques infidélités à Microsoft.

Bill Gates boude le Surface Duo 2 au profit du Galaxy Z Fold 3

En effet, Bill Gates n'a pas opté pour un Surface 2 Duo, le dernier smartphone pliable du constructeur lancé en septembre 2021, mais pour un Galaxy Z Fold 3, le dernier appareil pliable premium de Samsung. “J'ai un Android Galaxy Z Fold 3. J'en ai essayé plusieurs. Avec cet écran, je peux m'en sortir avec un excellent PC portable, le smartphone et rien d'autre”, a-t-il écrit sur Reddit.

Voilà qui fera probablement plaisir à la firme de Séoul, qui profite d'une publicité gratuite de la part de Bill Gates. Il faut dire que le constructeur sud-coréen est le leader incontesté de ce marché. Samsung a écoulé 4 fois de smartphones pliables qu'en 2020. Le Z Fold 3 représente à lui seul la moitié des ventes de smartphones pliables en 2021, avec 9 millions d'appareils vendus selon les estimations du cabinet d'analyses Counterpoint Research.

Source : Android Authority