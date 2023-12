Edge : Microsoft essaye encore de vous faire passer à Bing

Microsoft a mis en place un nouveau popup pour vous inciter à mettre Bing comme moteur de recherche par défaut dans Edge. Une pratique que la firme a déjà tenté par le passé.



On ne peut pas nier que Microsoft cherche à améliorer ses produits régulièrement. Les fréquentes mise à jour de Windows 11 par exemple, sont souvent accompagnées de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Le problème, c'est quand l'entreprise veut à tout prix qu'on utilise ce qu'elle propose. En tête de liste, on trouve le navigateur Edge et le moteur de recherche Bing. La firme de Redmond est connue pour forcer la main aux utilisateurs plus ou moins subtilement. Un questionnaire quand on télécharge Chrome depuis Edge, un popup qui s'ouvre en pleine session de jeu pour que vous passiez à Bing…

Peu importe que Bing soit loin derrière Google, de l'aveu même du PDG de Microsoft. Tout est bon pour gagner en part de marché, même saboter certaines fonctionnalités de la concurrence ou afficher des publicités dans Windows 11. On peut comprendre cette stratégie très agressive en regardant les chiffres : le moteur de recherche Bing n'est utilisé que par 3,2 % des internautes dans le monde en novembre 2023, selon le site Statcounter (91,54 % pour Google). Pourtant, la grogne systématique devant de telles pratiques devrait faire passer le message. Visiblement non.

Sur X (Twitter), Brad Sams, entre autre créateur de contenus sur les produits Microsoft, partage un nouveau popup qu'il a eu la désagréable surprise de voir s'afficher alors qu'il naviguait sur Edge. On peut y lire “utilisez les paramètres de navigateur recommandés par Microsoft. […] Définissez Microsoft Bing comme votre moteur de recherche par défaut”. Les boutons Confirmer et Définir plus tard laissent penser que le popup pourrait revenir tant que vous n'aurez pas accepté. Très pénible.

Même l'internaute, pourtant réceptif à ce que propose Microsoft, en a assez et demande s'il existe une extension Chrome pour faire la seule chose qui le retient sur Edge : passer d'un onglet ouvert à l'autre avec la combinaison ALT + Tab. Le message ne semble s'afficher que si Google est le moteur de recherche par défaut dans Edge. Rappelons que dans quelques mois, il sera possible de désinstaller Edge et Bing sans risque sur Windows 11.

The only thing that keeps me on Edge is that I can alt+tab between open tabs…is there a Chrome plugin that enables that?

This is anti-user behavior by @MicrosoftEdge pic.twitter.com/JCvRm7PiGV

— Brad Sams (@bdsams) December 18, 2023