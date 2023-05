Bing Chat se dote d’un widget sur Android et iOS, voici comment l’installer

Microsoft vient d’annoncer le déploiement d’un widget Android et iOS pour son Bing Chat, son IA conversationnelle. De cette manière, les utilisateurs pourront y accéder et poser une question plus rapidement que jamais depuis leur smartphone. On vous explique comment l’installer sur votre écran d’accueil.

Microsoft continue de proposer Bing Chat dans les moindres recoins de nos appareils, et ce sont nos smartphones qui sont concernés par la dernière idée de la firme de Redmond. L’IA est d’ailleurs déjà bien implantée, ne serait-ce que par sa présence désormais par défaut sur les smartphones Galaxy ou son intégration récente au sein de son clavier SwiftKey. Mais il restait encore une option à l’éditeur ne s’était pas encore intéressé.

En effet, ce n’était qu’une question de temps avant que le widget Bing Chat ne fasse son apparition sur nos smartphones. C’est désormais chose faite. Dans un billet de blog, Microsoft annonce que ces derniers sont désormais disponibles sur Android et iOS, ce qui devrait permettre aux utilisateurs d’accéder au chatbot plus rapidement que jamais. On vous explique comment l’installer.

Comment installer le widget Bing Chat sur smartphone Android

Sur Android, la méthode est similaire à l’intégration de n’importe quel widget sur votre écran d’accueil. Voici donc la marche à suivre :

Ouvrez le Play Store Dans la barre de recherche, tapez Bing Cliquez sur le premier résultat puis sur le bouton Installer Attendez que l’application se télécharge sur votre smartphone Une fois chose faite, restez appuyé sur un espace vide de votre écran d’accueil Dans le menu qui vient d’apparaître, appuyez sur Widgets Recherchez Bing dans la liste affichée Sélectionnez le widget Bing Chat Positionnez le widget où vous souhaitez sur votre écran

Comment installer le widget Bing Chat sur iPhone

Sur iOS, rien de bien compliqué non plus. Voici comment vous y prendre :