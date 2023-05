Bing Chat est désormais intégré par défaut sur tous les smartphones Samsung Galaxy

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de smartphones ou tablettes Samsung Galaxy, un partenariat étroit avec Microsoft a amené l’entreprise à déployer son IA conversationnelle Bing Chat sur les appareils du géant coréen.

Sur les réseaux sociaux, Microsoft vient d’annoncer avoir intégré Bing AI, son intelligence artificielle, au sein du clavier « Swiftkey ». L’outil conversationnel est donc dès à présent disponible sur pratiquement tous les appareils Galaxy de Samsung, puisque le clavier de Microsoft est intégré au système.

Par défaut, les smartphones Samsung utilisent le clavier du fabricant, mais vous pouvez également opter pour le clavier Swiftkey dans les paramètres sans avoir à télécharger de logiciel supplémentaire. Si beaucoup utilisent le clavier GBoard de Google grâce à ses nombreuses fonctionnalités, l’arrivée de Bing Chat sur Swiftkey pourrait bien leur faire changer leurs habitudes.

SwiftKey se dote d’un bouton Bing Chat

La nouvelle mise à jour de SwiftKey, qui porte le numéro 9.10.11.10, ajoute plus précisément trois boutons différents, tous liés à Bing AI. On retrouve un bouton de recherche, de chat, et un troisième bouton « Tone ».

Pour utiliser SwiftKey, c’est simple. Il vous suffit de vous rendre dans Paramètres > Langues et saisie, et de chercher le clavier SwiftKey dans ceux installés par défaut. Le premier vous permet d’effectuer des recherches rapides sur le web sans changer d'application, tandis que le second permet d’accéder à l’outil conversationnel Bing Chat, ce qui vous permet de discuter avec l’IA sous forme de requêtes.

Enfin, avec la fonction Tone, les utilisateurs de SwiftKey peuvent communiquer plus efficacement en utilisant Bing AI pour personnaliser leur texte en cours de rédaction afin de l'adapter à la situation. Ils peuvent demander à Bing AI de reformuler le texte de manière plus formelle et, de manière générale, de modifier le ton du texte en fonction de la situation. Cette fonctionnalité sera donc très intéressante pour améliorer ou corriger ses messages avant de les envoyer.

Samsung songerait d’ailleurs à renforcer sa collaboration avec Microsoft, pour aller plus loin qu’un simple bouton sur un clavier intégré par défaut. En effet, Samsung envisagerait de se détourner de son accord de 3 milliards de dollars avec Google pour faire de Bing son nouveau moteur de recherche par défaut.