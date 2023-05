Edge : vous ne pourrez plus échapper à Bing Chat avec cette nouvelle intégration

On ne s’attendait pas à voir le lecteur PDF d’Edge se munir d’un bouton Bing Chat, et pourtant. D’après les découvertes du leaker Leopeva64, il semblerait que Microsoft teste actuellement l’implémentation de son IA conversationnelle dans une énième section de son navigateur. Il suffira de cliquer sur le bouton pour poser une question ou lancer une discussion avec le chatbot.

Avez-vous remarqué que Microsoft s’intéresse beaucoup l’IA en ce moment ? La question est bien évidemment rhétorique, tant il est parfaitement impossible d’échapper à toutes les tentatives de la firme d’intégrer Bing Chat à tous ses outils. Edge bien sûr, via la barre latérale du navigateur, ainsi que la suite Office et plus globalement quelques essais directement sur Windows. La chose est encore (relativement) balbutiante, mais force est de constater que la stratégie est on ne peut plus claire.

Difficile donc de s’étonner lorsque Microsoft trouve un nouvel endroit où intégrer son IA conversationnel dans Edge, pourtant déjà bien fourni en la matière. Comme l’a découvert le leaker Leopeva64, il semblerait en effet que l’éditeur teste actuellement l’implémentation de Bing Chat dans le lecteur PDF de son navigateur. En effet, dans le canal Canary, il est possible de lancer une discussion avec le chatbot via un bouton « Ask Bing Chat » situé sur la barre d’outils.

Microsoft a trouvé un nouvel endroit dans Edge où intégrer Bing Chat

En cliquant dessus, une barre latérale s’ouvre et il est alors possible de poser une question à l’IA, comme on pourrait le faire via l’onglet Découvrir du navigateur. Rien de bien nouveau à ce niveau-là donc, il s’agit simplement pour Microsoft de rappeler à ses utilisateurs qu’ils peuvent avoir recours à Bing Chat à tout moment depuis Edge.

Bien sûr, pour le moment, rien ne dit que cette fonctionnalité trouvera son chemin vers une version grand public du navigateur. Toutefois, nous ne prenons pas beaucoup de risque à dire que ce bientôt sera le cas, tant Microsoft semble pousser au maximum les fonctionnalités permises par l’IA sur ses logiciels.