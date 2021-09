Surface Duo 2 officiel : voici la “vraie” version du smartphone Android de Microsoft

Microsoft vient de lancer un nouveau smartphone pliant, le Surface Duo 2. Il succède directement au très controversé modèle introduit en 2019. Cette nouvelle génération utilise enfin des composants récents.

Lors de sa conférence Surface, Microsoft a présenté son nouveau smartphone pliant Surface Duo 2, qui vient corriger la plupart des gros défauts de la génération précédente. Alors que celle-ci utilisait des composants assez âgés, le nouveau Surface Duo 2 est équipé du processeur Snapdragon 888 que l’on trouve dans la plupart des smartphones haut de gamme de 2021. Le processeur lui permet d’ailleurs d’être compatible avec les réseaux 5G.

Côté design, le smartphone utilise toujours deux écrans différents avec une charnière encore plus résistante au milieu. Cependant, une fois déplié, la surface totale de l’écran passe à 8,3 pouces, contre 8,1 pouces sur la première génération. Il serait protégé par un verre Gorilla Glass Victus de Corning. Microsoft introduit également une « Glance Bar », qui permet de voir entre la charnière les notifications et même le niveau de batterie quand le smartphone est fermé. Pour l'instant, Microsoft n'a fait aucune mention de la capacité de la batterie.

Microsoft améliore la partie photo de son smartphone pliable

Alors que le Surface Duo n’utilisait qu’un seul capteur de 11 mégapixels à l’arrière, la nouvelle génération utilise trois capteurs différents. On retrouve un capteur principal de 12 MP f/1.7 ainsi qu’un second capteur ultra grand-angle de 16 MP f/2.2 qui offrirait une correction de la distorsion. On retrouve même un nouveau téléobjectif de 12 MP f/2.4 qui permettra aussi de prendre des photos en mode portrait. Avec son Surface Duo 2, Microsoft s'aligne donc enfin sur le Galaxy Z Fold3, du moins sur la partie photo.

Avec son Surface Duo 2, Microsoft met surtout en avant la productivité, puisqu’il est possible d’ouvrir deux applications à la fois. Dans l’application photo, vous pourrez également vous servir d’un écran pour prendre capturer la scène, et afficher les clichés ou les options sur l’autre. Microsoft permet également aux utilisateurs de fixer un stylet au dos du Surface Duo 2 grâce à des aimants.

Microsoft promet également une excellente expérience avec le Xbox Game Pass, puisque le smartphone pliant permettra de jouer à des jeux sur un écran avec des boutons virtuels sur le deuxième.

Contrairement au Surface Duo de première génération qui avait mis longtemps à sortir en France, le Surface Duo 2 devrait être disponible en France dès le 21 octobre prochain à un prix de 1599 euros. C'est donc légèrement plus cher que le modèle précédent, qui était proposé à partir de 1549 euros pour la version 128 Go.