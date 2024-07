La domotique est de plus en plus présente dans les maisons françaises. Même les lave-linges deviennent intelligents et même connectés. Mais alors, quels sont les avantages de s'équiper avec machine à laver connectée au WiFi comparé à un lave-linge traditionnel ? Comment bien choisir son modèle ? Quels sont les critères à vérifier ? On vous dit tout dans cet article.

Lave-linges connectés ou intelligents ?

Il est facile de confondre un lave-linge connecté avec un lave-linge intelligent. Tous les lave-linges connectés sont intelligents, mais l’inverse n’est pas vrai. Par exemple, si le lave-linge pèse la quantité de linge, adapte le programme en fonction du type de tissus en machine… on peut le qualifier de lave-linge intelligent. C’est déjà une qualité majeure pour pouvoir nettoyer ses vêtements plus rapidement et surtout efficacement.

En revanche, un lave-linge connecté est par définition relié à un téléphone ou une tablette. En utilisant une application dédiée, le lave-linge communique avec vous des informations concernant votre linge. En fonction de ses recommandations, vous pouvez choisir le programme adéquat à utiliser. Certaines applications demandent même de prendre en photo votre linge sale pour l’analyser grâce à l’intelligence artificielle afin d'adapter parfaitement le programme à vos besoins.

Quels sont les avantages d’un lave-linge connecté ?

1. Pilotage à distance

Beaucoup de personnes rêvent de se faciliter les tâches ménagères du quotidien. Un lave-linge connecté est parfaitement adapté pour cette mission puisqu'il vous permet de lancer votre machine confortablement installé depuis votre canapé. Comme avec n’importe quel autre objet connecté, un cycle de lavage peut-être lancé, mis en pause ou stoppé, de n'importe où, à la maison comme au bureau, pendant les heures creuses ou le week-end. C'est particulièrement pratique quand vous voulez que votre linge finisse de se laver à votre retour du travail par exemple pour pouvoir le mettre à sécher dans la foulée.

2. Un nettoyage sur mesure

En fonction de la composition de vos vêtements, le lave-linge connecté va doser méticuleusement la quantité de lessive, d’eau, d’adoucissant. Il va aussi choisir la bonne vitesse d’essorage et la durée de lavage optimale. Cela vous permet d'avoir à chaque fois un résultat impeccable tout en réduisant l’usure prématurée de vos vêtements.

3. Un fonctionnement plus économique

Un lave-linge ordinaire n'est pas capable de s'adapter en fonction de vos besoins alors qu'un lave-linge connecté procède à un lavage personnalisé. Vous allez donc faire à chaque lavage des économies de lessive, d'eau, d'électricité.

4. Maintenance améliorée

Régulièrement et automatiquement, le lave-linge connecté va procéder à un diagnostic complet de tous ses composants. En cas de filtre encrassé ou de suspicion de tartre sur la résistance par exemple, l’app vous enverra un message d'avertissement pour que vous puissiez agir en conséquence. Elle relèvera pour vous les points urgents ou vulnérables. Votre machine peut également procéder à des mises à jour logicielles pour corriger un bug ou optimiser le lavage.

5. Espérance de vie plus longue

Avec un lave-linge connecté qui ne consomme que le strict nécessaire en eau, électricité et lessive, la machine est beaucoup moins sollicitée qu’auparavant. Les diagnostics depuis l’app surveillent le bon fonctionnement des organes les plus fragiles et les plus susceptibles de causer une panne. Même s’il y a plus d’électronique que dans une machine conventionnelle, le lave-linge connecté promet donc une meilleure espérance de vie.

6. Surveillance à distance

Comme on vous l'a déjà expliqué, un lave-linge connecté communique avec une application mobile dédiée. Généralement, la même application est utilisée pour les autres électroménagers d’une même marque. Il est donc plus facile de piloter vos appareils s'ils sont tous de la même marque. Certains lave-linges connectés peuvent aussi s'intégrer avec votre système de centralisation domotique ou fonctionner avec les assistants vocaux (Google Assistant, Amazon Alexa…).

7. Bluetooth, NFC ou WiFi ?

Le choix du système de communication sans fil est très important car les avantages seront très différents si votre modèle utilise la technologie NFC, Bluetooth ou WiFi. En effet, un lave-linge qui utilise uniquement le système NFC sera beaucoup plus limité car cette technologie nécessite que vous approchiez votre téléphone à quelques millimètres de votre lave-linge pour recevoir des informations. Vous pourrez tout de même effectuer un diagnostic complet de la machine, lire des statistiques détaillées comme la consommation électrique ou encore télécharger de nouveaux programmes de lavage. En revanche, vous ne pourrez absolument pas le piloter à distance.

Le Bluetooth permet lui de se connecter en restant à quelques mètres de votre appareil. Vous pourrez donc lancer des programmes depuis une autre pièce et suivre le cycle en temps réel. En revanche, si vous souhaitez pouvoir lancer votre lave-linge depuis n'importe où, vous devez impérativement choisir un modèle WiFi. Celui-ci sera directement connecté à internet en utilisant la connexion de votre box. Les lave-linges connectés en WiFi sont donc les plus complets et les plus pratiques au quotidien.

Comme nous l'avons vu, un lave-linge connecté offre de très nombreux avantages par rapport à un modèle ordinaire. Pour autant, un bon lave-linge connecté se doit avant tout d'être un bon lave-linge. Ça ne sert pas à grand chose d'avoir un modèle que vous pouvez piloter à distance s'il ne lave pas correctement vos affaires au quotidien !

1. La capacité d’un lave-linge

La capacité d’une machine est un critère primordial à prendre en compte en fonction de vos besoins. Si vous êtes célibataire, vous n’aurez évidemment par les mêmes besoins qu’une famille avec deux enfants en bas âge par exemple. Dans ce cas, on vous conseille plutôt une machine petit format car elle consommera moins qu'un plus grand tambour.

Généralement, pour un foyer d’une ou deux personnes, une machine à laver de 7 kilogrammes devrait suffire. Pour les fashionistas ou familles de 4 personnes, un lave-linge d’une capacité entre 8 et 9 kilogrammes est recommandé. Pour les foyers de plus de 5 personnes, on sélectionnera plutôt une machine de 10 kg.

2. Top ou frontal ?

Vous devrez aussi faire le choix d'un modèle qui se charge par le dessus ou par le devant. Les modèles top sont généralement des lave-linges de petite capacité (moins de 7 kg). Ils sont parfaits pour les petites surfaces, avec une largeur n’excédant pas 45 centimètres. En revanche, ils sont trop compacts pour les familles nombreuses.

Les modes hublots sont plus larges, avec une taille standard de 60 centimètres. Ils conviennent pour différents types d’usages. Ils seront plus adapté pour laver des draps ou des couettes également pour les grandes familles (4 personnes et plus). Ils seront aussi plus adaptés dans une cuisine si vous voulez placer votre machine sous un plan de travail. À noter, les modèles Samsung Add-Wash ou Miele AddLoad autorisent d’ajouter un vêtement pendant un cycle de lavage ce qui est très pratique pour les têtes en l'air.

3. La classe énergétique

Évidemment, la classe énergétique est un critère important puisqu’elle impacte directement sur le montant de vos facture d'électricité et d'eau. Le lave-linge est l’un des équipements les plus consommateurs d’énergie dans une maison. Privilégiez donc une classe A ou B si vous comptez utiliser plusieurs fois par semaine votre machine. Le surcoût à l'achat d'un appareil de classe A ou B sera vite amorti.

4. Le modèle est-il compatible avec vos appareils mobiles ?

La plupart des applications mobiles existent en version Android et iOS, mais dans certains cas, elles ne sont disponibles que sur Android. De plus, votre téléphone ou tablette doit embarquer un système d’exploitation récent pour fonctionner avec les dernières applications sorties. Ce serait dommage d’avoir un lave-linge inexploitable parce que vous disposez d’un téléphone trop ancien.

5. Une app pour tout commander

Avoir de l'électroménager connecté, c'est super. Mais si vous devez avoir une app différente pour chaque appareil de votre maison, ça va vite devenir agaçant. Pour éviter cela, il est préférable de choisir à chaque fois la même marque pour tous vos appareils. Vous pourrez alors tout piloter d'un seul endroit.

6. Vérifier la fiabilité

L’indice de réparabilité est aujourd’hui important à prendre en compte. Il y a quelques années, à la moindre panne, il était préférable de changer complètement d'appareil car la réparation était beaucoup trop chère et les pièces de rechange pas en stock. Mais les constructeurs se doivent dorénavant de faire des produits durables et donc réparables. Dans certains cas, vous pourrez réparer vous-même si vous avez quelques notions de bricolage. Sinon, vous pourrez faire appel à des experts. D'ailleurs, des aides de l’État ont été mis en place pour rendre ses réparations moins couteuses et ainsi soutenir une consommation plus écoresponsable. Et si vous voulez avoir l'esprit tranquille, vous pouvez prendre l'abonnement Darty Max pour être certains de n'avoir jamais aucun souci avec vos appareils.

7. Privilégier une marque expérimenté

Dans le monde de l'électroménager, la démocratisation des modèles connectés est relativement récente. Certaines marques inexpérimentées se sentent donc obligées de sortir des lave-linges connectés mais les fonctionnalités et la facilité d'utilisation ne sont pas forcément au rendez-vous. Pour éviter toute déconvenue, nous vous conseillons donc de préférer des marques reconnues qui ont déjà une bonne expérience et qui offre donc une application mobile efficace avec de nombreuses fonctionnalités innovantes et utiles. La marque coréenne Samsung a été le premier constructeur à sortir un lave-linge connecté, rapidement suivi de son concurrent LG. Mais les marques AEG, Electrolux ou Bosch sont également des valeurs sûres.

8. Faire le choix d'un modèle silencieux

Si vous utilisez votre machine à laver la nuit ou si vous habitez dans une petite surface, il est nécessaire de prendre un appareil le plus silencieux possible pour éviter de vous déranger. D’énormes progrès ont été accomplis par les constructeurs sur ce point. Le classique moteur électrique à courroie est peu à peu remplacé par le moteur induction beaucoup plus silencieux et fiable. C'est d'ailleurs la même technologie que pour les moteurs de voitures électriques.

1. Suivre les conseils de votre lave-linge

Votre machine à laver connectée est intelligente. Elle vous indique quand procéder à son entretien, quand changer la résistance ou nettoyer le filtre. Ces actions vont prolonger la durée de vie de votre appareil, mais également réduire la consommation électrique. Une résistance entartrée est en effet moins performante.

2. Réduire la température de l’eau

Pour réduire votre facture, privilégiez les lavages à basse température. L’économie d'énergie sera importante, près de 40% en passant de 40 degrés à 30 degrés. Attention toutefois, certaines lessives ne sont pas efficaces à basse température. Et certaines tâches coriaces nécessitent des températures plus élevées pour disparaître totalement.

3. Charger correctement la machine

Pour bien fonctionner, un lave-linge ne doit pas être trop plein. Évitez donc de bourrer vos vêtements dans le tambour sous peine de devoir relancer une machine car votre linge n'aura pas été correctement nettoyé. Mais à l'inverse, il est préférable de ne pas lancer une machine pour seulement quelques vêtements. Vous allez consommer plus d'eau et d'électricité et votre lave-linge va s'user plus rapidement si vous effectuez plus de cycles que nécessaire.

Notre sélection des meilleurs lave-linges connectés :

Comme expliqué plus haut, la classe énergétique est importante d'un point de vue écologique mais aussi économique car vous allez moins consommer d'eau et d'électricité au quotidien. Par conséquent, nous n’avons retenu dans cette liste que des modèles de classe énergétique A ou B.

CANDY CSO 5106TWMC/1-S

Cliquez ici pour acheter le CANDY CSO 596TWMC/1-S à 379,99 €

Comme vous pouvez le constater avec ce modèle, il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour s'offrir un lave-linge connecté d’une capacité de 9 kg. Ce modèle CANDY CSO 596TWMC/1-S dispose même d’un moteur à induction qui permet à la fois de réduire les vibrations et bruits, mais aussi de diminuer votre facture électrique.

Avec sa technologie Quick & Clean, l’eau et la lessive n’arrosent pas simplement le linge. Elles sont vaporisées pour plus d’efficacité. Cet appareil est compatible WiFi et Bluetooth. L’application hOn propose 60 cycles de lavage pour s'adapter parfaitement à vos besoins. Elle assure également l’entretien général de la machine.

SAMSUNG WW80CGC04DAE

Cliquez ici pour acheter le Samsung WW80CGC04DAE à 649,99 €

Pour moins de 500 euros, vous avez accès au modèle du constructeur leader dans le domaine des lave-linges connectés : Samsung. Grâce à son moteur digital inverter, cette machine de 8 kg est à la fois robuste (garantie 20 ans) et silencieuse (72 dB). Véritable concentré de technologies, cet appareil possède des programmes pour réduire les allergènes, les microplastiques, ou même nettoyer le tambour. La fonction Ecobubble génère une mousse pour laver à froid avec la même efficacité qu’à 40 degrés. Connectée en WiFi, l’app SmarThings, dopée à l’IA, optimise les cycles de lavage pour nettoyer mieux tout en réduisant votre consommation électrique.

LG F94R35WHS

Cliquez ici pour acheter le LG F94R35WHS à 489,99 €

Avec cette machine à laver de 9 kg, laver vos vêtements n’a jamais été aussi simple… et efficace. Grâce à la technologie AI DD, le tambour détecte automatiquement le poids, le type de textile et adapte les mouvements pour préserver votre linge. Les allergènes et bactéries disparaissent sous l’effet de la vapeur. Des programmes spécifiques sont adaptés pour les articles volumineux (couettes…) ou de sport (contenant de l’élasthanne). Connectée en WiFi, l’app LG ThinQ permet d’obtenir des recommandations pour mieux utiliser son lave-linge, mais aussi effectuer des diagnostics (78 pannes potentielles) ou contrôler la consommation électrique. L’application est compatible avec les assistants Alexa ou Google.

AEG LFR73H169Q AUTODOSE / CAREDRUM

Cliquez ici pour acheter le AEG LFR73H169Q à 899,99 €

Cette machine peut laver jusqu’à 9 kg avec son moteur à induction. Grâce à sa fonction AutoDose, l’ AEG LFR73H169Q consomme 60% de lessive en moins pour laver du coton. De plus, ce lave-linge adapte le programme pour dépenser moins d’électricité, en lavant à 30 degrés en moins de 70 minutes. Des économies d’eau sont également réalisées avec la technologie ProSteam qui permet de rafraîchir des vêtements peu sales sans avoir à effectuer un cycle de lavage complet. Seulement 2 litres d’eau sont ainsi consommés avec ce mode. Avec Steam Refresh, la vapeur neutralisera les odeurs et défroissera en moins d’une demi-heure vos vêtements. Reliée en WiFi, l’application My AEG Care permet de choisir à distance des programmes de lavage et indique quand le linge est prêt.

MIELE WWD660 TWINDOS

Cliquez ici pour acheter le Miele WWD660 TWINDOS à 1399,99 €

Le modèle Miele WWD660 TWINDOS est une machine à laver haut de gamme allemande conçue pour durer (20 ans). Cet appareil détecte la charge (jusqu’à 8 kg) et adapte automatiquement la quantité d’eau nécessaire. Le système TwinDos permet un excellent nettoyage tout en réduisant de 30% la quantité de lessive. Il est même possible de mélanger coton et synthétique pendant un même lavage. Le constructeur promet jusqu’à 50% de gain de temps de repassage avec son système défroissage à la vapeur. La fonction AddLoad autorise d’ajouter du linge à tout moment du cycle de lavage. Avec la connexion WiFI, l’application Miele@home permet de contrôler le lave-linge et de recevoir des notifications quand la lessive est terminée. Le départ différé jusqu’à 24h permet de profiter des heures creuses même quand vous n'êtes pas là ou quand vous dormez.