Besoin d’un VPN à prix cassé ? NordVPN baisse fortement les prix de ses abonnements, avec 3 mois offerts !

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui cherchent un VPN à prix cassé ! Le service NordVPN profite de l'arrivée de la saison des beaux jours pour baisser drastiquement les prix de ses abonnements. Les nouveaux clients peuvent en effet bénéficier de 73% de réduction, avec 3 mois offerts.

De nos jours, utiliser un VPN est devenu monnaie courante. Les internautes s'en servent pour protéger leur vie privée, sécuriser leur activité en ligne, ou bien encore contourner les restrictions géolocalisées pour visionner divers contenus en streaming.

NordVPN, qui est l'une des plateformes de VPN les plus connues du Web, est un service de réseau privé virtuel fourni par la société Nord Security. En ce moment, l'un des meilleurs services de VPN du marché suggère à ses nouveaux clients de profiter d'une réduction de 73 % et de 3 mois offerts sur ses abonnements. Les abonnements de NordVPN présentés ci-dessous sont bien évidemment adaptés en fonction de vos besoins et de votre budget. Les voici en détails :

Basique : 3,09 € / mois sur 24 mois + 3 mois offerts (soit 83,43 € au lieu de 312,93 € pour les 27 premiers mois)

(soit 83,43 € au lieu de 312,93 € pour les 27 premiers mois) Plus : 3,99 € / mois sur 24 mois + 3 mois offerts (soit 107,73 € au lieu de 404,73 € pour les 27 premiers mois)

(soit 107,73 € au lieu de 404,73 € pour les 27 premiers mois) Ultime : 6,49 € / mois sur 24 mois + 3 mois offerts (soit 175,23 € au lieu de 672,03 € pour les 27 premiers mois)

Considérée comme la formule la plus complète de NordVPN, l'abonnement Ultime possède pas mal d'avantages. On peut trouver un VPN sécurisé et ultra rapide, un anti-malware, une protection avancée de la navigation, un bloqueur de traqueurs et de publicités, un gestionnaire de mots de passe avec la fonction Analyse des fuites de données et surtout 1 To de stockage cloud chiffré. Hormis ces avantages, les clients NordVPN peuvent bénéficier d'un remboursement allant jusqu'à 5000 euros en cas d'arnaques en ligne ou d'achat sur des sites web frauduleux.

Pour terminer et à titre de rappel, le service NordVPN s'appuie sur un algorithme de cryptage AES-256 qui rend les activités en ligne et les données des internautes indéchiffrables par le FAI du client. Le fournisseur de VPN embarque pas moins de 7000 serveurs dans 118 pays, des vitesses de connexion ultra-rapides ou bien encore d'une protection simultanée de 10 appareils (maximum).