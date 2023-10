Besoin d’un aspirateur robot 2-en-1 ? L’iRobot Roomba i8 perd 200 € sur son prix

L’aspirateur robot Roomba i8 d’iRobot est un modèle 2-en-1 capable d’aspirer ou d’aspirer et laver simultanément selon vos besoins. En ce moment, il fait l’objet d’une réduction de 200 €.

Le iRobot Roomba i8, un modèle de 2023, est un aspirateur robot à deux fonctions : aspiration ou aspiration + lavage. À vous de choisir le mode de nettoyage en fonction de vos besoins. Il suffit de changer de bac et le tour est joué.

Lancé au tarif de 599 €, cet aspirateur connecté est actuellement disponible sous la barre des 400 €. Vous pouvez le retrouver sur le site de Darty à 399 € très exactement. La livraison est en plus gratuite. Vous réalisez ainsi une économie de 200,99 € qui correspond à une réduction de 33%.

iRobot Roomba i8 : un aspirateur robot polyvalent et efficace

Grâce à ce modèle, vous allez pouvoir de maintenir votre intérieur propre sans effort. Cet aspirateur robot est livré avec deux bacs qui déterminent son mode de fonctionnement. Le premier permet d'aspirer sur tous les types de sols. Le second bac – Roomba Combo – en ce qui le concerne dispose d'un réservoir d'eau grâce auquel l'appareil peut aspirer tout en passant la serpillère.

Vous obtenez ainsi un résultat propre et net. Notez que le remplacement du bac se fait manuellement, tout comme la vidange. L'aspirateur robot dispose d'un système de cartographie efficace qui est capable de mémoriser tous les recoins de vos pièces et d'éviter les obstacles et le vide. L'appareil s'adapte par ailleurs facilement aux changements. Par exemple, lorsque vous déplacez des meubles.

Son autonomie est d'environ 2 heures et varie selon le type de sol et la puissance d'aspiration nécessaire pour le rendre propre. L'aspirateur peut ainsi parcourir environ 60 m² en mode combiné et 150 m² en mode aspiration.

L'iRobot Roomba i8 est livré avec sa station de charge qu'il rejoint automatiquement lorsqu'il arrive à court d'autonomie. Une fois chargé à bloc, il reprend ses tâches là où il s'est arrêté. Notez enfin que cet aspirateur est compatible avec les assistants Alexa et Google. On le contrôle et le programme également depuis l'application iRobot Home.