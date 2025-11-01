Belle chute de prix sur l’Apple Watch Ultra 2 : la montre connectée devient plus abordable !

Les premières offres du Black Friday chez Boulanger font chuter le prix de l’Apple Watch Ultra 2. La monte connectée haut de gamme est actuellement à son prix le plus bas.

Deux ans après sa sortie, l’Apple Watch Ultra 2 n’a rien perdu de son attrait. Et malgré la sortie de son successeur, elle reste un excellent choix en 2025 si vous recherchez une montre connectée haut de gamme.

Lancée à 899 €, son prix n’a pas beaucoup évolué en deux ans. Mais la sortie de la Watch Ultra 3 l’a rendue un peu plus accessible. Alors qu’on la trouve au meilleur prix autour de 799 € depuis quelques semaines, le Black Friday fait le fait chuter sous la barre des 700 €.

Boulanger démarre en en effet son Black Friday bien à l’avance et propose une belle baisse de prix sur l’Apple Watch Ultra 2. Celle-ci est actuellement à 699 € au lieu de 899 €, ce qui correspond à une réduction de plus de 20%. Amazon vient également de s’aligner sur ce prix, la preuve que la bataille du Black Friday est bien lancée.

Apple Watch Ulra 2 : une montre connectée complète, robuste et endurante

L'Apple Watch Ultra 2 n’a pas grand-chose à envier à la troisième génération de la série. C’est une montre connectée très robuste, performante et qui offre ce qui se fait de mieux chez Apple Watch.

Elle dispose d’un boîtier en titane de 49 mm, un matériau reconnu pour sa légèreté et sa résistance tout en lui conférant une apparence premium. La montre arbore un écran Retina de 1,9 pouce (410 x 502 px), avec une luminosité très confortable qui monte jusqu’à 3000 nits.

L’Apple Watch Ultra 2 est compatible GPS et eSIM, avec la 4G et embarque la puissante puce Apple S9. C’est une montre étanche jusqu'à 100 mètres de profondeur. Elle est ainsi adaptée à la natation, à la plongée et aux sports nautiques. Enfin, la montre connectée Apple offre une autonomie allant jusqu’à 36h, voire jusqu’à 72h en mode économie d'énergie.