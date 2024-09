Belle chute de prix sur l’iPhone 15 Pro Max, vite !

Vous souhaitez changer votre téléphone et cherchez un modèle haut de gamme ? Durant les French Days, vous trouverez l’iPhone 15 Pro Max à un prix défiant toute concurrence ! Amazon affiche actuellement ce modèle premium à seulement 1 219 €. Il ne restera pas longtemps en stock à ce prix-là !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les French Days se terminent ce lundi 30 septembre à 23h59. Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des promotions. Alors si vous avez le projet d’acheter un nouveau téléphone, c’est le bon moment ! L'iPhone 15 Pro Max est actuellement affiché à prix cassé chez Amazon. Normalement en vente à 1479 € dans sa version avec un espace 256 Go, le smartphone d’Apple se retrouve à seulement 1 219 €. Une aubaine compte tenu de ses caractéristiques !

L’iPhone 15 Pro Max est un smartphone ultra puissant. Il est équipé de la puce Apple A17 Pro, le premier chipset pour smartphone gravé en 3 nm. Il est donc plus performant et économe en énergie.

Au niveau du châssis, l’iPhone 15 Pro Max a été conçu avec un alliage de titane pour une meilleure résistance aux chutes. Son poids est par la même occasion réduit. Un bouton Action a également été ajouté pour lancer vos raccourcis.

Par ailleurs, ce smartphone haut de gamme dispose d’un bel écran Super Retina XDR de 6,7 pouces. La dalle profite d'une résolution de 2796 x 1290 pixels et d'un taux de rafraichissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz.

Pour la partie photo, l’iPhone 15 Pro Max n’a pas à rougir de ses capteurs, bien au contraire ! À l’arrière, on retrouve un capteur principal 48 MP à f/1.8, accompagné d’un ultra grand-angle 12 MP à f/2.2 et d’un zoom 12 MP avec le zoom optique 5x et numérique 25x. Quant à lui, le capteur selfie fait 12 MP. Enfin, le capteur LiDAR est bien évidemment toujours présent.

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre test complet de l'iPhone 15 Pro Max.