Belkin lance le premier chargeur sans fil aimanté compatible avec la nouvelle norme Qi2

Belkin a annoncé sa dernière innovation en matière de technologie de charge sans fil, le BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand, qui adopte la nouvelle norme de charge sans fil Qi2 renforcée par un aimant.

Bonne nouvelle pour ceux qui recherchaient un chargeur sans fil, Belkin a peut-être exactement ce qu’il vous faut. À l’occasion de l’IFA 2023, la société a dévoilé plusieurs nouveaux appareils, dont un chargeur assez spécial. Son nouveau socle de recharge sans fil avancé, le « BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand », offre une grande polyvalence en fonctionnant à la fois comme un socle de recharge sans fil traditionnel et comme un support permettant de maintenir un smartphone en position verticale pendant qu'il se recharge.

Cependant, la principale nouveauté est que le BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand est conçu pour prendre en charge la norme de charge sans fil Qi2, qui intègre des aimants dans le processus de charge, à l'instar de la technologie MagSafe d'Apple. Cette intégration améliore l'alignement et la fixation entre le chargeur et l'appareil, garantissant ainsi une charge efficace.

Ce chargeur sans fil utilise des aimants pour agripper votre smartphone

L'intégration de la norme Qi2 permet au BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand d'offrir une expérience de charge transparente et efficace. Les aimants intégrés au chargeur améliorent l'alignement entre l'appareil et la bobine de charge, éliminant ainsi la nécessité d'un positionnement précis, qui était jusqu’à présent l’un des inconvénients majeurs de la recharge sans fil.

Le communiqué de Belkin affirme que ces nouveaux chargeurs Qi2 fourniront une puissance maximale de 15W aux iPhone équipés de MagSafe, comme le propre chargeur d’Apple. De plus, dès leur sortie, « tout appareil compatible avec Qi2 pourra atteindre un taux de charge de 15W », ce qui signifie que d’autres appareils Android pourraient aussi en profiter.

Mieux encore, le socle de recharge sans fil Qi2 est idéal la nouvelle fonction StandBy d'Apple, qui permet d’afficher des données sur l’écran du smartphone pendant sa recharge.

L’iPhone 15 pourrait être le premier smartphone compatible Qi2

Si le nouveau chargeur de Belkin fonctionnera bien avec les iPhone les plus récents, ceux-ci se limitent pour l’instant à la norme Qi de première génération. Il est probable que l’iPhone 15, qui sera dévoilé le 12 septembre prochain, soit le premier appareil de la société à prendre en charge cette nouvelle norme Qi2. Il serait donc pleinement compatible avec ce nouveau chargeur, en maintenant par exemple une puissance de charge plus élevée, ou en générant moins de chaleur.

Belkin et Apple entretiennent depuis des années maintenant un lien très étroit. En effet, l’entreprise est autorisée à vendre ses accessoires dans les Apple Store, et la sortie de ce nouveau chargeur coïncide étrangement avec l’arrivée imminente des nouveaux smartphones de la pomme. On espère que d’autres smartphones seront également compatibles à l’avenir, tels que les Galaxy S24 ou les Xiaomi 14.

Belkin lance plusieurs autres appareils à l’IFA 2023

Outre le BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand, Belkin a également lancé d'autres produits conformes à la norme Qi2, notamment le BoostCharge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad with Qi2. Ce produit s'adresse aux utilisateurs qui ont besoin de charger simultanément plusieurs appareils, avec deux blocs de charge Qi2 et un port USB-C supplémentaire pour plus de commodité.

Notons également le lancement d’un nouveau hub Connect 5-en-1 Thunderbolt 4. Comme son nom l’indique, il dispose de 4 ports Thunderbolt 4, d'un port USB-A, de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbps et de la prise en charge d'un double moniteur. Il délivre une puissance allant jusqu'à 96 W et permet de connecter jusqu’à 6 appareils simultanément.

On retrouve aussi un nouveau chargeur mural GaN BoostCharge Pro 140W à 4 ports de Belkin équipé de trois ports USB-C et d'un port USB-A, ainsi qu’un chargeur “hybride” BoostCharge Hybrid Wall Charger 25W + Power Bank 5K qui est à la fois un chargeur mural et une banque d'alimentation équipée d'un port USB-A et d'un port USB-C.

Enfin, Belkin a aussi lancé deux casques sans fil, le « SoundForm Inspire Kids » pour les enfants et le « SoundForm Adapt Headset » pour les personnes qui passent beaucoup d'appels téléphoniques.