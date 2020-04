PS5 : Sony imagine une fonction anti-spoil dans les jeux vidéo

La PS5 de Sony pourrait embarquer une fonctionnalité dédiée à éviter les spoils. C’est en tout cas ce que laisse entendre un brevet déposé par le constructeur auprès de l’USPTO, l’Office américaine pour la propriété intellectuelle.

Ce brevet de Sony tombe à point nommé. En effet, The Last Of Us Part II, l’un des derniers gros titres de la Playstation 4, vient d’être victime d’une fuite d’une ampleur catastrophique. Alors que la sortie du jeu vient tout juste d’être repoussée au 19 juin 2020, des petits malins se sont amusés à saboter le travail des développeurs et le plaisir des fans en publiant sur les réseaux sociaux et divers forums des pans entiers de gameplay, et des cinématiques dans lesquelles sont abordées des points-clés du scénario.

Bien malheureusement, le titre de Naughty Dog n’est pas un cas isolé. Ce que ce soit pour une série, un jeu, un film, nous avons toutes et tous été spoilés au moins une fois par des publications sur le net. Seulement, il semblerait que Sony planche sur une solution au problème, en tout cas sur sa PS5. Le constructeur vient en effet de déposer un brevet auprès de l’Office américaine pour la propriété intellectuelle (USPTO) pour un « service de blocage de spoil cross-plateforme ».

Selon les explications fournies dans le document, cette technologie permettra à la Playstation 5 (et peut-être la PS4) de connaître la progression du joueur dans un jeu, selon sa sauvegarde, les items trouvés pendant la partie, les trophées collectés, les personnages rencontrés, ou encore les cinématiques visionnés. En connaissant tous ces éléments, la console pourra ensuite bloquer tout contenu étant en lien avec des éléments du jeu qui n’ont pas été encore vus par le joueur.

En vérité, cette fonctionnalité reprend en quelque sorte le principe des trophées cachés sur Playstation 4 dont l’intitulé reste caché tant que le joueur ne l’a pas débloqué. Tout comme les trophées cachés, le joueur pourra choisir ou non de révéler le contenu jugé comme étant un spoil pour la console. En outre, les joueurs ne pourraient pas partager sur les réseaux sociaux des extraits de gameplay ou capture d’écrans qui contiennent des éléments clés du scénario.

Un futur problème pour les créateurs de contenus ?

De fait, Sony décrit cette technologie comme un excellent moyen pour les joueurs de discuter avec des amis et/ou sur une communauté dédiée à un jeu, en ayant l’assurance de ne pas faire se faire spoiler. Seulement, cette fonctionnalité pourrait causer de nombreux problèmes pour certains joueurs, comme les streamers sur Twitch, Mixer et consorts ou encore les Youtubeurs gaming. Les Walkthough (ndlr : parcourir en jeu dans son entièreté et le diffuser par épisodes successifs) sont très répandus et très regardés sur la plateforme vidéo.

De fait, ces créateurs de contenus ne pourraient tout simplement pas diffuser le jeu dans son intégralité mais seulement des passages jugés sans éléments de spoil. Quoiqu’il en soit, ce document reste un brevet et comme tout brevet, cette technologie pourrait ne jamais être développée à 100% et utilisée ensuite.

