Tom Henderson, un leaker réputé qui a fait plusieurs déclarations sur Battlefield 6 a vu son compte Twitter être suspendu et a retiré de sa chaîne YouTube toutes les vidéos liées au prochain jeu de DICE. Cela viendrait confirmer certaines informations concernant Battlefield 6.

Battlefield 6 n’est pas attendu avant la fin de l’année sur consoles et PC. Néanmoins, le leaker Tom Henderson nous a déjà donné un bon aperçu de ce à quoi nous pouvions nous attendre du prochain titre de la célèbre franchise d’EA. On sait notamment que la série abandonnerait l’aspect historico-fantasy de Battlefield 1 et 5 pour se recentrer sur la guerre moderne. De plus, pour la plus grande satisfaction des fans de la première heure, Battlefield 6 serait fortement inspiré de Battlefield 3 et proposerait un niveau de destruction encore jamais vu sur la franchise.

Grâce à lui, nous savons également que le mode multijoueur sera axé sur des batailles de grande envergure, avec des cartes pouvant accueillir jusqu’à 128 joueurs, un record pour la franchise. Cependant, les versions Xbox One et PS4 devraient quant à elles se limiter à 64 joueurs, comme les opus précédents. Ces versions seraient éditées par un studio différent au sein de DICE, ce qui permettrait aux versions PS5 et Xbox Series X de tirer entièrement parti des capacités techniques des nouvelles consoles.

Les fuites d’Henderson auraient dérangé EA

Sur ses réseaux sociaux, Henderson avait déjà divulgué des informations sur Call of Duty 2021, mais il semble n'avoir retiré que le contenu relatif au futur jeu de DICE. En d’autres termes, EA aurait pris les devants pour faire supprimer les fuites des réseaux sociaux d’Henderson, contrairement à Activision.

Cette censure laisse les fans supposer que ces informations étaient beaucoup trop précises au goût d’EA, qui a vraisemblablement décidé de mettre fin aux fuites. Il faudra malheureusement attendre encore quelques mois avant de savoir si ces informations sont exactes. En effet, les développeurs dévoileront officiellement le jeu au printemps 2021. D’après Tom Henderson, celui-ci serait simplement nommé « Battlefield ». DICE pourrait s’inspirer d’Activision, qui avait appelé le Call of Duty de 2019 « Modern Warfare », plutôt que « Modern Warfare 4 ».

Source : metro