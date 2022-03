POCO X3 Pro (256 Go) : belle baisse de prix sur le smartphone Xiaomi

Le POCO X3 Pro devient abordable grâce à ce bon plan en provenance de Cdiscount. Actuellement, le modèle 256 Go du smartphone de la marque Xiaomi bénéficie de 70 euros de réduction sur son prix d'origine. Une offre intéressante à ne pas rater !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le bracelet Mi Band 5, c'est au tour d'un autre produit de la marque Xiaomi de faire l'objet d'un bon deal sur le site Cdiscount.

En ce moment, le Xiaomi POCO X3 Pro disponible dans sa version 256 Go et son coloris bleu est à 229,90 euros au lieu de 299,90 euros ; ce qui correspond à une réduction de 70 euros. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par la boutique Xiaomi Official Store qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Concernant ses caractéristiques principales, le POCO X3 Pro associé au bon plan Cdiscount est un smartphone qui dispose d'un écran LCD de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 860, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 5 160 mAh compatible avec la charge rapide à 33W et du système d'exploitation mobile Android. Pour la photo, l'appareil est équipé d'un quadruple capteur arrière de 48 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 20 MP. Pour plus d'informations sur le téléphone, nous vous invitons à consulter notre article consacré au test du POCO X3 Pro.