iPad 9 (2021) : baisse de prix sur la tablette Apple chez Amazon

Le modèle 2021 de l'iPad d'Apple est à l'honneur sur le site Amazon ! En ce moment, les clients du célèbre site e-commerce peuvent obtenir la 9e génération de la tablette tactile de la marque à la Pomme à moins de 350 euros.

Direction la version française d'Amazon où le fameux site e-commerce propose une baisse de prix sur l'achat d'un iPad signé Apple.

À l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, l'Apple iPad 2021 de 9ème génération disponible dans un coloris gris sidéral et sa version Wifi est vendu à 349 euros au lieu de 439 euros ; soit 90 euros moins cher par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, la tablette tactile est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais.

Concernant les points forts de l'iPad associé au bon plan Amazon, la tablette Apple est dotée d'un écran Retina de 10,2 pouces avec affichage True Tone, d'une puce A13 Bionic avec Neural Engine, d'une mémoire mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go et du système d'exploitation iOS 14. On retrouve aussi un appareil photo arrière grand-angle de 8 MP, une caméra avant ultra grand-angle de 12 MP avec cadre centré, le Touch ID pour l’authentification sécurisée et une batterie permettant d'avoir une autonomie maximale de 10 heures pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi ou regarder des vidéos. Pour terminer, l'iPad est fourni avec un câble USB-C vers Lightning et un adaptateur secteur USB‑C de 20 W.