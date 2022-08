Galaxy Buds2 Pro : baisse de prix sur les derniers écouteurs Samsung (+ chargeur offert)

Les Galaxy Buds2 Pro font l'objet d'un bon plan à saisir sur le site Fnac. Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, les derniers écouteurs Samsung sont à moins de 180 euros avec un coupon de réduction. De plus, le chargeur rapide Duo Samsung est offert pour tout achat des écouteurs.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les nouveaux produits de la gamme Galaxy sont à l'honneur en ce mois d'août 2022. Après la montre connectée Galaxy Watch5 et le smartphone 5G Galaxy Z Flip4, c'est au tour d'une paire d'écouteurs d'être victime d'un deal intéressant.

Jusqu'au dimanche 4 septembre 2022 et ce, dans la limite des stocks disponibles, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds2 Pro sont vendus par l'enseigne Fnac au prix de 179,99 euros au lieu de 229,99 euros avec le code BUDS2PRO50. Pour information, l'offre promotionnelle concerne trois coloris des écouteurs et le coupon doit être saisi au cours de l'étape de la commande. Enfin, le chargeur rapide Duo Samsung est offert pour tout achat des Galaxy Buds2 Pro (voir conditions).

Considérés comme étant les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque coréenne, les Samsung Galaxy Buds2 Pro dotés d'un son signé AKG embarquent deux haut-parleurs (10 mm Woofer + 5,3 mm Tweeter) et trois microphones (2 externes + 1 interne) pour un grand confort d'appel. On retrouve aussi la technologie Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit réglable avec capacité à réduire le bruit de fond jusqu'à 98%, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge) et une autonomie pouvant aller jusqu'à 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute.