Avec un prix divisé par trois, cette caméra de surveillance solaire et 100% autonome passe à moins de 50 €

L'Eufy Security SoloCam S220 est une caméra de surveillance à charge solaire. Polyvalente et 100% autonomie, elle est disponible à un prix très intéressant dans le cadre des Jours Flash Prime. Amazon la propose à seulement 42,99 € au lieu de 129,99 € à son lancement.

On ne présente plus la marque Eufy qui est l'un des acteurs les plus connus du marché des caméras de sécurité. La SoloCam S220 est un modèle modèle solaire apparu en 2023 au prix de 130 €. Elle est discrète, facile à monter et dispose d'un stockage embarqué pour l'enregistrement des séquences.

En d'autres termes, vous n'aurez pas besoin d'une carte SD, encore moins d'un abonnement Cloud pour conserver les vidéos en cas de mouvements suspects. L'Eufy Solo Cam S220 est donc une caméra de surveillance 100% autonome. Il suffit de la fixer, puis de la relier à votre réseau et c'est tout.

Une belle réduction sur Amazon, mais il va falloir faire vite !

En ce moment, Amazon propose cette caméra de surveillance à seulement 42,99 €. Pour profiter de ce tarif, il faut appliquer un coupon de réduction de 18 €.

Deux offres cumulées sont disponibles ici : une première réduction à 59,99 € pour les abonnés Prime et un coupon supplémentaire à appliquer avant d'ajouter la caméra au panier. Notez que si le prix conseillé selon Amazon est de 89,99 €, l'Eufy SoloCam S220 a été lancée en 2023 à 130 €.

Si vous n'êtes pas abonné Prime, il suffit de vous inscrite maintenant et de profiter de 30 jours d'essai gratuit. Cette caméra est donc 3 fois moins chère grâce à cette offre de courte durée. La campagne des Jours Flash Prime se termine en effet ce mercredi 9 octobre 2024 à 23h59.

Pour revenir aux caractéristiques de la caméra, il s'agit d'un modèle 2K dont la résolution est plus que suffisante pour profiter d'images nettes et détaillées. Elle propose également de la vision nocturne, un capteur de mouvement, ou encore l'audio bidirectionnel et dispose d'une petite sirène embarquée.

L'IA est également mise à contribution pour des fonctionnalités intelligentes, comme la reconnaissance faciale individuelle. L'Eufy SoloCam S220 est par ailleurs compatible avec les assistants Alexa et Google.

Enfin, même si elle n'a pas besoin d'un module interne pour fonctionner, cette caméra reste compatible avec le Hombebase 3 d'Eufy qui offre davantage de flexibilité pour le stockage et l'accès à certaines fonctionnalités (une sirène plus puissante, reconnaissance faciale, etc.).