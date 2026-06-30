Avec Lumo 2.0, Proton veut prouver qu’IA performante et vie privée peuvent coexister

Proton lève le voile sur Lumo 2.0, une refonte en profondeur de son assistant IA. Au menu : des performances revues à la hausse, de nouvelles fonctionnalités multimodales et une mémoire entièrement contrôlée par l'utilisateur, le tout protégé par le chiffrement zéro accès propre à l'entreprise suisse.

Un an après son lancement, Lumo passe à la vitesse supérieure. Proton dévoile aujourd'hui Lumo 2.0, présentée comme la mise à jour la plus importante de son assistant IA depuis ses débuts. Au programme : des modèles plus puissants, la génération d'images, une mémoire personnalisable et une recherche web enrichie, le tout sans toucher aux engagements de confidentialité qui ont fait la réputation de l'assistant. On vous explique tout sur cette nouvelle version.

Découvrir Lumo chez Proton

Des modèles nettement plus performants

C'est l'argument central mis en avant par Proton pour cette version 2.0 : un bond de performance mesuré sur l'Artificial Analysis Intelligence Index, un classement indépendant qui évalue les assistants IA sur des tâches de raisonnement, de codage et de résolution de problèmes. Sur ce benchmark, Lumo 2.0 Lite obtient un score supérieur de 127% à celui de Lumo 1.4, tandis que Lumo 2.0 Max grimpe à 240%.

Demandez à Lumo de résumer un rapport de plusieurs dizaines de pages ou de vous aider à déboguer un script, et la différence devrait se faire sentir : des réponses plus pertinentes et mieux structurées qu'avec la version précédente. La mise à jour introduit aussi un mode de réflexion (“Thinking”), qui permet au modèle de décomposer son raisonnement étape par étape avant de répondre, plutôt que de générer une réponse immédiate. Pour les requêtes simples, le mode rapide reste privilégié : Lumo 2.0 y répond jusqu'à 76% plus vite que Lumo 1.4, pratique pour reformuler un email ou poser une question rapide entre deux tâches.

Images, mémoire et assistants personnalisés : les nouveautés phares

Lumo devient multimodal avec cette version 2.0. Vous pouvez désormais lui envoyer une photo pour qu'il l'analyse, lui demander de la modifier, ou encore générer une image à partir d'une simple description. Imaginez par exemple que vous prépariez une présentation et que vous ayez besoin d'un visuel pour illustrer un concept : il suffit de décrire ce que vous voulez dans la conversation pour obtenir un rendu, sans changer d'application. Comme pour le texte, chaque image envoyée ou générée reste protégée par le chiffrement zéro accès propre à Proton.

Autre ajout marquant : une mémoire que vous contrôlez entièrement. Lumo peut désormais retenir vos préférences, votre façon de travailler ou le contexte de vos échanges précédents, afin que chaque nouvelle conversation parte d'une base plus pertinente. Vous décidez ce qu'il garde, ce qu'il oublie, et ce qu'il n'apprend jamais. Cette mémoire s'accompagne d'espaces de travail chiffrés, où vous pouvez regrouper fichiers et discussions liés à un même projet, que ce soit le suivi d'un dossier professionnel ou la préparation d'un voyage.

Proton lance également les Lumos personnalisés, des assistants spécialisés que vous pouvez configurer avec des instructions précises pour une tâche donnée. Vous pourriez par exemple créer un assistant dédié à la relecture de vos textes selon un style bien défini, ou un autre chargé de résumer systématiquement vos PDF avec la même mise en forme.

Côté recherche web, Lumo va aussi chercher des résultats en temps réel et cite désormais ses sources. Posez-lui une question sur l'actualité du jour ou demandez-lui un cours de bourse récent, et il pioche directement sur le web plutôt que de se contenter de ses connaissances figées, ce qui limite les réponses approximatives ou dépassées.

Confidentialité et disponibilité

Malgré ces ajouts, Proton tient à rappeler que les engagements de confidentialité de Lumo restent inchangés. Toutes les conversations, fichiers et contenus générés restent protégés par le chiffrement zéro accès, ce qui signifie qu'ils demeurent illisibles pour quiconque, y compris pour Proton. Le service repose toujours sur une infrastructure européenne et reste open source, ce qui permet à n'importe qui de vérifier indépendamment les affirmations de l'entreprise en matière de sécurité.

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Lumo 2.0 est disponible dès aujourd'hui, en trois formules. :

La version gratuite donne accès aux fonctionnalités essentielles pour un usage quotidien. L'abonnement Lumo Plus, à 12,99€ par mois (ou 9,99€ par mois en engagement annuel, soit 119,90€ par an), débloque les conversations illimitées, la génération d'images avancée et l'accès aux modèles les plus performants. Une formule Lumo Professional est également proposée aux entreprises, avec des outils de gestion des accès et de collaboration sécurisée pour les équipes.

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Avec cette version 2.0 de son IA Lumo, Proton cherche à prouver qu'on peut profiter d'une IA performante sans renoncer à la confidentialité de ses données. Reste à voir si l'écart de performance avec les ténors du secteur, déjà annoncé en forte réduction par l'entreprise, se confirmera à l'usage.

Avec cette version 2.0, Proton confirme sa volonté de proposer une IA performante sans renoncer à la confidentialité des données. De quoi séduire les utilisateurs en quête d'une alternative crédible aux assistants IA les plus connus du marché.