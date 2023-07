Avec l’iPhone 15, Apple va totalement adopter l’Intelligence artificielle, d’après cet expert

Dans un entretien accordé au journal Daily Mail, l’expert Dan Ives s’est avancé à quelques prédictions concernant le futur iPhone 15.

Les rumeurs concernant l’iPhone 15 sont nombreuses, mais restent, pour la plupart, à confirmer au mois de septembre, moment où Apple présente généralement sa nouvelle gamme de smartphones. Cela dit, selon l’expert Dan Ives, on peut s’attendre à ce que les iPhone nouvelle génération marquent un tournant révolutionnaire pour la marque. En effet, la firme de Cupertino pourrait tirer pleinement parti de l’Intelligence artificielle et l’intégrer dans l’iPhone 15.

Apple s’est jusqu’à maintenant montré plutôt timide dans son adoption de l’IA, réservant cette technologie à l’assistant vocal Siri ou en saupoudrant ça et là dans les recommandations d’Apple Music, par exemple. Cette technologie devrait occuper une place de plus en plus centrale dans l’écosystème de la compagnie. Cette dernière l’utilisera dans un premier temps pour améliorer ses points forts. De ce fait, l’application Santé pourrait tirer parti de l’IA pour renforcer la qualité de la collecte de données cardiaques, respiratoires, mais aussi sur le sommeil.

L’iPhone 15 tirera pleinement parti de l’IA

L’Intelligence artificielle pourrait prendre une place si importante chez Apple, que l’expert prédit que la compagnie va créer un App Store dédié aux applications basées sur l’IA. Au-delà de l’adoption de cette nouvelle technologie, Apple compte convaincre les 250 millions d’utilisateurs iOS qui n’ont pas upgradé depuis 4 ans de passer à l’iPhone 15 avec des spécifications résolument à la hausse.

En effet, la rumeur court selon laquelle le capteur principal des iPhone 15 et 15 Plus pourrait être le même qui équipe les iPhone 14 Pro Max et 14 Pro actuels, un gage de qualité pour les smartphones les plus abordables de la marque donc. Par ailleurs, les iPhone 15 devraient jouir d’une meilleure autonomie et d’un nouveau design. Toutes ces innovations auront un prix, ce qui en langage Apple signifie que les tarifs vont, encore une fois, augmenter. Selon l’expert, on peut donc s’attendre à une hausse des prix de 100 à 200 $ selon le modèle d’iPhone 15.

Source : Daily Mail