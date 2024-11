Avec cette nouveauté d’iOS 18.2, dites adieu aux bagages perdus

Apple dévoile une nouvelle fonctionnalité intégrée à la prochaine mise à jour d'iOS, la 18.2. Elle va grandement faciliter la recherche et la récupération des objets et bagages perdus.



Votre avion vient d’atterrir et vous attendez devant le tapis roulant que votre valise arrive. Après plusieurs tour complets, vous ne voyez toujours rien. Puis, quand la dernière personne vient récupérer le dernier bagage, vous vous rendez à l'évidence : le vôtre n'est pas là. Cette situation, heureusement rare, est particulièrement stressante. Afin d'y palier, de plus en plus de personnes glissent dans leur sac un AirTag d'Apple aux côtés des vêtements et autres trousse de toilette.

La petite balise Bluetooth permet de localiser rapidement un objet perdu et, si tout va bien, de le retrouver. Il ne faut pas l'utiliser avec tout et n'importe quoi, mais son utilisation a fait ses preuves. Apple veut rendre l'appareil encore plus efficace, ce qui passera par une nouveauté d'iOS 18.2. La prochaine mise à jour du système d'exploitation est déjà disponible en bêta. En plus des nombreuses options inédites déjà annoncées, celle-ci va ravir les voyageurs (ou les distraits).

Avec iOS 18.2, Apple veut faciliter la récupération des objets et bagages perdus

La fonction appelée Share Item Location, probablement traduite par “Partage de la Position d'un Objet” chez nous, permettra d'envoyer un lien indiquant l'emplacement d'un objet égaré à une personne de confiance ou directement à une compagnie aérienne. Plus de 15 accepteront le partage pour retrouver un bagage perdu, sachant que d'autres seront ajoutées au fil du temps. Pour le moment, Apple a dévoilé les noms suivants :

Aer Lingus

Air Canada

Air New Zealand

Austrian Airlines

British Airways,

Brussels Airlines

Delta Air Lines

Eurowings

Iberia

KLM Royal Dutch Airlines

Lufthansa

Qantas

Singapore Airlines

Swiss International Air Lines

Turkish Airlines

United

Virgin Atlantic

Vueling

Notez que vous pourrez aussi bien envoyer un lien vers la position d'un AirTag que vers un objet localisé via le réseau Find My. Ce dernier utilise les appareils Apple à proximité pour donner un emplacement approximatif.

Dans tous les cas, le destinataire devra s’identifier avec son compte Apple pour voir le lien, qui sera effacé dès lors que le propriétaire récupère le bagage. Il peut aussi le supprimer avant cela, ou bien attendre 7 jours pour une suppression automatique. La sortie d'iOS 18.2 est prévue pour décembre 2024.