Apple déploie les bêta publiques d’iOS 18.2, d’iPadOS 18.2 et de macOS Sequoia 15.2

Ça y est, Apple a lancé les premières versions des bêta publiques d’iOS 18.2, d'iPadOS 18.2 et de macOS Sequoia 15.2. Au programme, de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Apple a publié les premières versions bêta publiques d'iOS 18.2, d'iPadOS 18.2 et de macOS Sequoia 15.2, apportant de nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac. Parmi les principales nouveautés, on retrouve les très attendues Genmoji et l'intégration de ChatGPT.

Pour rappel, le programme bêta logiciel d'Apple est gratuit et ouvert à tous les détenteurs d'un produit Apple. Vous pouvez vous y inscrire sur le site Web dédié. Si vous avez déjà installé des versions bêta publiques précédentes, pas besoin de vous réinscrire. Il vous suffit d'ouvrir les Réglages de votre appareil, puis de vous rendre dans “Mise à jour logicielle” pour trouver iOS 18.2 prêt à être téléchargé.

Quelles nouveautés sur iOS 18.2 ?

iOS 18.2 est une mise à jour majeure pour les utilisateurs d'iPhone, notamment en ce qui concerne les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Certaines des capacités d'IA les plus intéressantes sont incluses dans cette version, comme :

Les Genmoji, pour créer vos propres emojis personnalisés

L'intégration de ChatGPT à Siri et aux outils d'écriture

L'application Image Playground pour générer des images originales

Visual Intelligence sur les modèles d'iPhone 16 avec le contrôle de l'appareil photo

De nouveaux outils d'écriture permettant de « décrire le changement » souhaité

Petit bémol : les fonctionnalités de génération d'images sont actuellement soumises à une liste d'attente, il faudra donc patienter un peu avant d'y avoir accès. Mais plus vous vous inscrirez tôt, mieux ce sera. Cette version ajoute également la prise en charge de l'anglais localisé pour l'Apple Intelligence en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Irlande et au Royaume-Uni.

Si vous êtes intéressé par iOS 18.2 mais que vous ne voulez pas prendre le risque de faire face à des bugs ou des problèmes de performances sur la version bêta, la sortie publique n'est pas trop lointaine.

Historiquement, Apple déploie sa mise à jour x.2 à la mi-décembre. L'année dernière, iOS 17.2 est arrivé le 11 décembre, et iOS 16.2 le 13 décembre l'année d'avant.

Apple a déjà confirmé que la sortie aurait lieu en décembre. Cependant, on ne connaît pas encore la date exacte. Le célèbre journaliste Mark Gurman pense qu'Apple vise la première semaine de décembre. Que ce soit la première ou la deuxième semaine, la version publique ne devrait plus tarder à arriver.