Utiliser un AirTag pour localiser votre animal peut vous coûter très cher, voici pourquoi

Les AirTags d'Apple et autres balises Bluetooth sont bien pratiques pour retrouver des objets perdus ou volés. Mais qu'en est-il des animaux de compagnie ? Ces experts mettent en garde.



C'est toujours quand on est pressé que l'on est incapable de se rappeler où sont posées les clés. Heureusement, il est aujourd'hui très simple de les retrouver, à condition d'y avoir accroché un AirTag d'Apple, cette petite balise Bluetooth très pratique pour localiser tout et n'importe quoi. Et elle ne sert pas qu'aux étourdis. L'objet a déjà servi à récupérer des voitures volées par exemple, voire à repérer des pilleurs de tombes. Sac à main, valise, sac à dos… Si vous pouvez le perdre ou vous le faire voler, un AirTag peut vous aider.

Certaines personnes s'en servent aussi pour leurs animaux de compagnie. En fixant la balise sur le collier de leur chien ou de leur chat, elles s'assurent de pouvoir les retrouver si ce dernier s'échappe (ou, dans de rares cas, est kidnappé). Apple déconseille ce genre d'usage, et il y a une très bonne raison à cela. D'ailleurs, les vétérinaires et autres spécialistes sont d'accord avec la firme de Cupertino. Cela peut être dangereux pour l'animal et en plus vous coûter très cher.

Pourquoi il faut éviter de se servir d'un AirTag pour localiser son animal

La première raison est purement technique : les AirTag dépendent de la présence proche d'appareils Apple pour affiner la localisation. Autrement dit, si votre chien ou chat s'est perdu dans une zone peu habitée, il est possible que vous obteniez une position erronée, ou aucune. La deuxième raison est plus grave. Plusieurs cas d'animaux ayant avalé l'AirTag ont été recensés. Or, la batterie intégrée contient un acide qui peut se répandre dans leur estomac et causer de gros dégâts.

Une opération chirurgicale devient alors nécessaire, et celle-ci peut coûter des centaines voire des milliers d'euros selon les cas. Le mieux est encore d'investir dans un collier muni d'un GPS interne. Faire “pucer” l'animal est également recommandé. Cela permet à quelqu'un qui le retrouve de l'amener chez un vétérinaire qui pourra accéder à vos coordonnées et vous prévenir.

