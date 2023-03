Audi passe enfin aux mises à jour à OTA comme Tesla et Volkswagen

Audi vient d'annoncer une nouveauté de taille : l'arrivée des mises à jour logiciel à distance ou OTA. Pour l'instant, seuls deux modèles de la marque pourront en profiter, à savoir les Q4 e-Tron et sa déclinaison coupé Sportback.

Depuis quelques années maintenant, de plus en plus de constructeurs ont cédé à une mode lancée par Tesla en 2012 sur la Model S : les mise à jour logiciel à distance ou OTA.

Il faut dire que cette méthode présente de nombreux avantages. En cas de pépin sur une fonctionnalité, il suffit de déployer un correctif en ligne et de laisser les utilisateurs le télécharger. Pour le conducteur, plus besoin de passer par la case Garage. Via ces mises à jour OTA, les constructeurs peuvent non seulement régler des soucis sur leur logiciel à distance, mais ils peuvent également améliorer les caractéristiques de leurs véhicules.

Tesla en a fait sa spécialité en boostant à plusieurs reprises les performances des Model S et Model X par exemple. Depuis mars 2021, Volkswagen propose lui aussi des mises à jour OTA sur ses véhicules électriques, comme les ID.3 et les ID. 4. Et fatalement, il n'était qu'une question de temps avant de voir d'autres marques du groupe allemand s'y mettre à leur tour.

Audi se met enfin aux mises à jour logiciel à distance

En effet, Audi vient de confirmer ce mardi 14 mars 2023 le déploiement de la version 3.2 du logiciel. Elle inclut une nouveauté de taille : la possibilité d'effectuer les futures mises à jour à distance. Cette mouture du logiciel sera installée sur tous les Q4 e-tron et Q4 Sportback e-Tron fabriqués en 2023.

Pour les propriétaires d'un véhicule produit en 2021 ou en 2022, il faudra passer une dernière fois en concession pour installer la dernière version du logiciel (les mises à jour OTA éviteront ensuite ce désagrément).

Le Plug and Charge et une meilleure consommation

Avec ce nouveau logiciel, Audi a ajouté plusieurs fonctionnalités inédites, comme l'activation du Plug and Charge. Ce système permet de se connecter automatiquement à une station de recharge sans avoir à présenter une carte. La facturation se fait également de manière automatisée.

Ensuite, la marque aux anneaux introduit un autre outil plutôt pratique et baptisé “Temps de charge préférentiel”. Il permet simplement aux utilisateurs de planifier leur recharge à domicile lors des heures creuses, afin de réaliser des économies sur leur facture d'électricité tout en réduisant les tensions sur le réseau électrique. Une bonne chose alors que le gouvernement appelle les Français à diminuer leur consommation d'énergie depuis des mois.

Mais ce n'est pas tout. Grâce à cette mise à jour, Audi applique quelques optimisations à la recharge et à la consommation d'énergie. La puissance de la recharge est passée à 135 kW au lieu de 125, tandis que les clients peuvent maintenant ménager la batterie en la maintenant à un état de charge idéal de 80%.

Source : Audi