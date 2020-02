Auchan télécom : forfait 30Go sans engagement à 3.99 € / mois pendant 6 mois

En ce dĂ©but de mois, Auchan TĂ©lĂ©com lance une offre en sĂ©rie limitĂ©e jusqu’au 13 fĂ©vrier 2020. Il s’agit d’un forfait mobile sans engagement incluant 30 Go d’internet, proposĂ© Ă 3.99 euros par mois pendant 6 mois au lieu de 12 euros par mois. Zoom sur cette nouvelle offre et les conditions requises pour pouvoir en profiter.

Si vous ĂŞtes du genre à « jongler » rĂ©gulièrement entre les forfaits mobiles, Ă la recherche du forfait le moins cher, cette offre que propose Auchan tĂ©lĂ©com pourrait bien vous intĂ©resser. Le forfait disponible en sĂ©rie limitĂ©e Ă 3.99 € par mois jusqu’au 13 fĂ©vrier 2020 est sans engagement et comprend en plus des 30 Go de datas mobiles, les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine et, pour les voyageurs occasionnels, les appels et SMS illimitĂ©s en UE et DOM.

Habituellement proposĂ© pour 12 euros par mois, il fait donc l’objet d’une remise de 8 euros pendant les 6 premiers mois. Il repassera Ă ce tarif Ă l’issue de la pĂ©riode promotionnelle. Ce forfait est rĂ©servĂ© exclusivement aux particuliers pour toute nouvelle souscription, et peut Ă©galement ĂŞtre souscrit dans le cadre d’une portabilitĂ© (vous pouvez demander votre RIO en composant le 3179). Enfin, la carte SIM triple dĂ©coupe est facturĂ©e 10 euros une seule fois lors de la commande.

Si vous envisagez de souscrire Ă ce forfait, vous devrez fournir votre numĂ©ro IBAN afin d’assurer le prĂ©lèvement automatique des factures Ă venir, ainsi que les coordonnĂ©es bancaires prĂ©sentes sur votre carte bancaire. La dernière Ă©tape consiste Ă valider votre transaction via un code d’authentification que vous recevrez sur votre tĂ©lĂ©phone.

