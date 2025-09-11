Attention si vous utilisez un Pixel Ring Stand, l’accessoire peut lâcher sans prévenir

Plusieurs témoignages affluent sur les réseaux sociaux pour faire état d'un souci avec l'accessoire Pixel Ring Stand de Google. Cela peut entraîner des situations fâcheuses.

Les Pixel 10 de Google, derniers smartphones en date de la marque, n'ont pas été les seules nouveautés présentées lors de la conférence de juin dernier. En plus de la Pixel Watch 4 et des écouteurs Pixel Buds 2a, nous avons eu droit à une gamme d'accessoires appelés Pixelsnap. Pour rappel, ils utilisent un système d'aimant pour venir se fixer à l'arrière des mobiles, exactement comme avec MagSafe chez Apple.

Deux des appareils peuvent servir de chargeur, tandis que le Pixel Ring Stand permet de faire tenir le Pixel 10 à la verticale sur une surface plane (de préférence). Vous pouvez voir à quoi il ressemble sur la photo illustrant à cet article. A priori, rien de sorcier. Il s'agit juste d'un anneau repliable attaché à un aimant rond. Et pourtant, il semble que même ce fonctionnement simple entraîne des problèmes assez important. Plusieurs propriétaires l'ont appris à leur dépens.

L'accessoire Pixel Ring Stand a visiblement un souci d'après ces témoignages

Sur le réseau social Reddit, des utilisateurs expliquent que les deux vis retenant l'anneau métallique du Pixel Ring Stand se dévissent toutes seules à mesure qu'on plie ce dernier. Dans le cas de l'internaute répondant au pseudonyme de Kelcktacular, les vis se sont retrouvées coincées entre sa coque de protection et le Pixel Stand, ce qui a rayé la partie magnétique de la coque. Un autre a constaté que les vis étaient toujours là, mais que l'anneau était désormais trop lâche pour soutenir son Pixel 10.

S'en rendre compte sur le moment permet d'éviter les accidents, mais il est facile d'imaginer une situation où le mobile est près d'un bord de meuble et finit par tomber au sol une fois le Pixel Ring Stand incapable de le maintenir droit. La seule solution possible en attendant une éventuelle réaction de Google est de resserrer manuellement et régulièrement les vis de l'anneau. Le problème est qu'elles sont très petites, aussi il faudra trouver un tournevis de précision adapté que tout le monde n'a pas forcément dans sa boîte à outils.