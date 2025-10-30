Ce youtubeur accuse Microsoft d’avoir fait supprimer ses vidéos, la réponse de YouTube est risible

Un vidéaste pense que Microsoft a demandé la suppression de plusieurs de ses vidéos. Lorsqu’il demande à YouTube pourquoi, la plateforme lui répond en évoquant une raison qui n’a pas de sens.

Vous n’êtes pas censé pouvoir poster tout et n’importe quoi sur YouTube. “Censé”, parce que dans les faits, on trouve assez facilement des vidéos qui n’ont rien à faire sur la plateforme. Heureusement, ce genre de contenus fini par être supprimé. C’est d’ailleurs le cas de tous ceux qui enfreignent les conditions d’utilisation du service. Pour les détecter, YouTube se sert majoritairement d’algorithmes boostés à l’intelligence artificielle. Avec des résultats plus ou moins probants.

La chaîne CyberCPU Tech tenue par Rich en a fait les frais récemment. Il a d’abord posté une vidéo montrant comment installer Windows 11 sans créer de compte Microsoft, ce qui est normalement obligatoire. Elle a été supprimée rapidement et Rich a d’abord pris ça pour une erreur du système. Mais quand une autre vidéo montrant comment installer Windows 11 sur un PC qui ne possède pas la configuration matérielle requise disparaît également, il change de ton.

Microsoft aurait demandé la suppression de vidéos sur Windows 11 selon ce youtubeur

Rich ne se cache pas : il croit que c’est Microsoft qui a demandé la suppression de ses vidéos. On se doute que l’entreprise ne voit pas d’un bon œil les méthodes permettant de contourner ses règles. L’accusation est sans fondement cela dit, et on imagine mal la firme de Redmond admettre un tel comportement.

Quant à la réponse de YouTube, que le vidéaste a contacté afin d’obtenir des explications, elle est incompréhensible. Les vidéos en question sont assimilées à du “contenu nuisible ou dangereux”. C’est-à-dire “qui encourage ou promeut des comportements incitant à des activités dangereuses ou illégales susceptibles d’entraîner des blessures graves, voire la mort“.

Sauf erreur, installer Windows 11 sur un PC non compatible ou sans compte compte Microsoft n’a jamais blessé personne. Rich a publié une vidéo dans laquelle il donne son ressenti et fait part de ce qui selon lui explique l’effacement des deux autres. Elle est disponible ci-dessous. Il y a cependant fort à parier que nous n’aurons jamais le fin mot de cette histoire.