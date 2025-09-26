Windows 11 25H2 : l’outil Flyoobe installe la mise à jour sur votre PC non compatible

Flyoobe, l’outil open source et gratuit permettant d’alléger Windows 11 et de contourner ses exigences matérielles, prend désormais en charge la version 11 25H2 de l’OS. Les propriétaires de PC non compatibles peuvent ainsi migrer facilement vers la nouvelle version.

Bien que Windows 10 ne soit pas mort, Microsoft ayant cédé à la pression des utilisateurs et des associations de consommateurs en accordant un an de mises à jour gratuites supplémentaire, la firme de Redmond continue de développer Windows 11. En effet, la version 25H2 ne devrait pas tarder à arriver, les ISO de la toute dernière version de l’OS étant enfin disponibles.

Parallèlement, les développeurs tiers anticipent l’arrivée de Windows 11 25H2 et optimisent pour ce faire leurs applications. Parmi eux, Flyoobe (autrefois Flyby11), dont la mise à jour 1.23 le rend désormais totalement compatible avec la dernière version de l’OS de Microsoft.

Flyoobe prend désormais en charge Windows 11 25H2

Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu’est Flyoobe, il s’agit dun outil gratuit, open source et léger qui permet d’installer Windows 11 sur des machines non compatibles en l’allégeant, supprimant les composants inutiles et contournant les exigences matérielles obligatoires. Selon son développeur, la mise à jour 1.23 de Flyoobe devrait fonctionner « sans problème avec la nouvelle version », rapportent nos confrères de Neowin.

Ces optimisations bénéficieront également aux utilisateurs de Windows 11 24H2, et le passage à Windows 11 25H2 peut également se faire grâce à un enablement package, c’est-à-dire un outil facultatif permettant d’activer simplement 25H2, sans une réinstallation complète via ISO. Les extensions d’installation ont aussi été améliorées : la consultation de la sortie des scripts peut désormais se faire dans la fenêtre de journal interne.

Au-delà de la prise en charge de Windows 11 25H2, cette mise à jour de l’outil devrait offrir plusieurs améliorations de l’interface utilisateur, comme l’ajout d’une icône dans l’interface principale permettant d’accéder aux informations et paramètres de l’application ou encore le déplacement de la gestion des extensions dans le menu More afin d’y faciliter l’accès.

Flyoobe est accessible au téléchargement sur son dépôt officiel GitHub, mais vous pouvez également vous tourner vers la version bêta 4.10 de Rufus, l’incontournable logiciel Windows de création de clé USB bootable qui apporte plusieurs nouveautés.