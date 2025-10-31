Windows 10 est mort, voici combien sont déjà passés du côté obscur… chez Apple

Microsoft vient d’atteindre une étape clé avec l’abandon de Windows 10. Ce changement bouscule les habitudes et pousse de nombreux utilisateurs à changer d’environnement. Certains choisissent une solution radicale, loin de Windows.

Le secteur des PC connaît actuellement une période de transition importante. Depuis plusieurs années, les ordinateurs Windows dominent largement, notamment dans les entreprises et les foyers. Mais l’évolution des systèmes d’exploitation et la fin du support de Windows 10 en octobre 2025 rebattent les cartes. De plus en plus d’utilisateurs reconsidèrent leurs options d’achat.

Beaucoup d’utilisateurs se retrouvent aujourd’hui dans une impasse. Leur ordinateur fonctionne encore très bien, mais il ne peut pas passer à Windows 11 faute de compatibilité avec certaines exigences techniques, comme la puce TPM 2.0. Face à ce blocage, une partie du public préfère changer de plateforme plutôt que de racheter un PC neuf. Et c’est Apple qui en tire le plus grand bénéfice.

Les ventes de Mac augmentent de 14,9 % grâce aux utilisateurs déçus par Windows 11

Selon le cabinet Counterpoint Research, les ventes d’ordinateurs ont augmenté de 8,1 % au troisième trimestre 2025. Mais Apple fait mieux que la moyenne, avec une hausse de 14,9 % sur un an. Ce chiffre montre que de nombreux utilisateurs ne se contentent pas d’acheter un nouveau PC sous Windows : ils changent complètement de système. La fiabilité et la stabilité des Mac séduisent, notamment grâce à la bonne intégration entre matériel et logiciel avec les puces Apple Silicon. Ils sont perçus comme des produits plus cohérents, où tout fonctionne dès la première utilisation, sans avoir à gérer de nombreux pilotes ou configurations.

Et ce basculement ne concerne pas seulement les particuliers. De plus en plus de professionnels et d’entreprises testent macOS dans des environnements hybrides, en parallèle de Windows. Même si le changement demande une certaine adaptation, notamment pour les outils bureautiques, les MacBook récents attirent par leur autonomie, leur longévité et la fluidité des mises à jour. En comparaison, les exigences matérielles de Windows 11 et les décisions de Microsoft sur le support système incitent une partie du public à explorer d’autres options. Ce contexte favorable pourrait durablement renforcer la position d’Apple dans le monde de l’informatique personnelle.