ASUS ZenFone 8 et 8 Flip : leurs caractéristiques et designs ont fuité avant la présentation

Asus se prépare au lancement de sa série Zenfone 8 le 12 mai prochain. Cependant, à quelques jours du lancement, les informations et le design des téléphones qui seront présentés ont été dévoilés par le leaker Ishan Agarwal.

ASUS présentera le 12 mai prochain au moins deux smartphones, les ZenFone 8 et ZenFone 8 Flip. Chacun est assez spécial, puisque le premier est un téléphone Android compact, tandis que le second possède un module photo rotatif. L’ASUS ZenFone 8 Flip succèdera directement à l’ASUS ZenFone 7 Pro que nous avions pu tester l’année dernière. Il conserve son mécanisme innovant « flip caméra », qui lui permet de faire pivoter les capteurs arrière pour les utiliser comme capteurs frontaux. Cette particularité lui avait permis d’être désigné meilleur photophone de 2020 lors du blind test géant du célèbre youtubeur américain MKBHD.

Selon Ishan Agarwal, le modèle de 2021 devrait être propulsé par un Snapdragon 888 de Qualcomm, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il disposera d’un écran 6,67 pouces FHD+ AMOLED 90 Hz. Ce dernier sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 30W. Côté photo, on retrouvera un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Il ne pourra pas être considéré comme un poids plume, puisqu’il ne pèserait pas moins de 230 grammes pour 9.5 mm d’épaisseur.

L’ASUS ZenFone 8 est un smartphone au format « mini »

On pensait à l’origine qu’ASUS allait dévoiler un smartphone nommé « ZenFone 8 Mini », mais le modèle compact est finalement le ZenFone 8 classique. Il possède un petit écran de 5,92 pouces FHD+, ce qui en fait le plus petit smartphone Android haut de gamme de 2021. Il sera propulsé par un processeur Snapdragon 888, épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie de 4000 mAh est généreuse pour sa petite taille, et elle est aussi compatible 30 W.

Son design n’est pas une surprise, il avait déjà été dévoilé par un fabricant de coques. On retrouvera au dos deux capteurs photo, un de 64 MP et un objectif ultra grand-angle de 12 MP. On peut noter que le smartphone conservera une prise jack 3.5 mm, une caractéristique qui se fait rare sur les téléphones en 2021. Enfin, il ne pèserait que 170 grammes pour 9 mm d’épaisseur.

Source : 91mobiles