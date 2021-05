Asus ZenFone 8 : découvrez tous les prix en euros

Asus s'apprête à lancer une nouvelle gamme de smartphones sur le marché, les Zenfone 8. Quelques jours avant l'annonce, une fuite a révélé les prix qui seront affichés en Europe pour la version standard. Selon un leaker réputé, Asus proposera son nouveau fleuron à un tarif allant de 700 à 800 euros.

D'après les informations déjà disponibles, la gamme des Zenfone 8 se déclinera en deux modèles différents : un Zenfone 8 standard et un Zenfone 8 Flip avec une caméra rotative capable de faire pivoter les capteurs arrière pour les utiliser comme capteurs frontaux. Finalement, Asus fait l'impasse sur le Zenfone 8 Mini.

Alors que la présentation officielle approche à grands pas, les informations concernant les deux smartphones se multiplient. Aujourd'hui, un rapport signé 91Mobiles lève le voile sur le prix de vente en euros du Zenfone 8. Le média explique avoir obtenu ces informations de Sudhanshu, un informateur indien dont les fuites se sont souvent révélées fiables.

La grille tarifaire du Zenfone 8 d'Asus en Europe

Ainsi, Asus proposerait le Zenfone 8 à un prix de départ de 700 euros en Europe. Pour davantage de stockage et de mémoire vive, la marque taiwanaise réclamera jusqu'à 800 euros. Voici la grille tarifaire complète et toutes les options de stockage interne et de RAM :

ZenFone 8 (8 Go RAM+ 128 Go de stockage) : 700 euros

ZenFone 8 (8 Go RAM+ 256 Go de stockage) : 750 euros

ZenFone 8 (16 Go RAM + 256 Go de stockage) : 800 euros

Evidemment, les prix mis en avant par 91Mobiles sont susceptibles de varier de plusieurs dizaines d'euros en fonction des pays. Chaque pays européen applique en effet des taxes locales différentes sur les produits importés. La fuite donne néanmoins une idée assez précise du prix qui sera affiché en France.

Sur le même sujet : un benchmark confirme la présence du Snapdragon 888 au sein du Zenfone 8

Au vu tarif contenu du modèle standard, on peut s'attendre à ce que le Zenfone 8 Flip, dont le design rotatif est plus original, soit proposé à un prix plus élevé. Malheureusement, 91Mobiles ne communique pas d'information sur ce modèle. Quoi qu'il en soit, Asus lèvera le voile sur les Zenfone 8 dès le mercredi 12 mai 2021. On vous en dit plus dès que possible sur le smartphone. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 91mobiles