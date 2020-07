Asus ROG Phone 3 : voici les premières images officielles du smartphone gaming

Le ROG Phone 3 d’Asus s’illustre dans plusieurs images officielles. Quelques jours avant la présentation, Evan Blass a en effet publié les premiers rendus de presse montrant le smartphone gaming. On y découvre son design complet sous toutes les coutures, dont le triple capteur photo horizontal à l’arrière et un écran cerclé de larges bordures.

Ce jeudi 16 juillet, Evan Blass, informateur réputé du monde du smartphone, a mis en ligne les premières images officielles du ROG Phone 3 d’Asus sur son compte Patreon. Ces images destinées à la presse corroborent toutes les précédentes fuites, dont la vidéo de prise en main apparue en juin dernier et les clichés apparus dans la base de données de la Tenaa, l’organisme de certification chinois.

Un ROG Phone 3 très similaire au ROG Phone 2

Comme prévu, le ROG Phone 3 n’est pas très différent de son prédécesseur, le très réussi ROG Phone 2. Sur la face avant, on retrouve un écran AMOLED de 6,59 pouces cerclé par une large bordure supérieure et un épais menton. Asus ne cède pas à la mode de l’encoche ou du trou dans la dalle. On notera néanmoins que les bordures semblent légèrement plus fines que sur la précédente génération.

On dénombre un peu plus de changements esthétiques sur la face arrière. Cette année, Asus mise sur un triple capteur photo à la place d’un double module. De ce côté là, la firme taïwanaise se calque sur le grandes tendances du marché. Quoi qu’il en soit, le ROG Phone 3 n’est pas spécialement attendu au tournant pour ses performances sur le terrain de la photographie. Sans surprise, on retrouve les lignes acérées qui caractérisent la gamme. Au centre de la face arrière, qui est entièrement recouverte de verre, on aperçoit le logo rétroéclairé de la gamme ROG Phone.

Pour rappel, Asus dévoilera le ROG Phone 3 lors d’une conférence organisée le 22 juillet 2020. La présentation est prévue à 17 h, heure française. On vous en dit plus dès que possible sur le nouveau ROG Phone. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.