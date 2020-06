Asus ROG Phone 3 : un premier benchmark dévoile la fiche technique

Le ROG Phone 3 d’Asus est apparu dans un benchmark mis en ligne sur Geekbench. Cette nouvelle fuite offre un premier aperçu des performances du smartphone gaming et confirme une partie de la fiche technique. Sans surprise, le flagship est alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm et une importante quantité de RAM.

Ce 5 juin 2020, le benchmark d’un smartphone Asus a été publié sur Geekbench, rapportent nos confrères de 91 Mobiles. D’après le nom de code et la fiche technique du terminal, il s’agirait du ROG Phone 3, le très attendu successeur du ROG Phone 2 d’Asus.

Snapdragon 865 et 12 Go de mémoire pour le ROG Phone 3

Sur Geekbench, le smartphone gaming grimpe à 910 en single core et à 3229 en multi core. Le ROG Phone 3 offre des performantes à la hauteur de ses rivaux, dont le futur Galaxy Note 20+ ou le Galaxy S20 Ultra par exemple. On notera que l’optimisation logicielle du terminal n’est probablement pas encore terminée. Les performances réelles sont donc susceptibles de varier.

Surtout, le benchmark dévoile une partie de la fiche technique. Sans surprise, il est équipé d’un SoC conçu par Qualcomm. Il s’agit évidemment du SoC Snapdragon 865. Dans ce benchmark, le chipset est épaulé par 12 Go de mémoire vive. Une variante avec seulement 8 Go de RAM est aussi dans les cartons, montre un autre benchmark. Le smartphone tourne sous Android 10, la dernière version de l’OS mobile de Google.

Aux dernières, Asus devrait présenter le ROG Phone 3 dans le courant du mois de juillet 2020. Le smartphone gaming a d’ailleurs été certifié par la Wi-Fi Alliance, confirmant le lancement imminent. Dans la foulée, la firme taïwanaise dévoilerait aussi le ZenFone 7, le successeur du Zenfone 6. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

