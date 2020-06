Asus ROG Phone 3 : voici la première vidéo de prise en main

Le ROG Phone 3, le nouveau smartphone gaming d’Asus, s’illustre dans une première vidéo de prise en main. Cette nouvelle fuite donne un aperçu en conditions réelles du design de l’appareil, confirmant les précédentes fuites apparues sur la toile et les informations de Tenaa.

Ce jeudi 18 juin 2020, une vidéo de prise en main dédiée au ROG Phone 3 d’Asus est apparue sur Sina Weibo, le réseau social chinois. La courte séquence a rapidement été relayée par plusieurs médias, dont nos confrères d’Android Police.

Sur le même sujet : un premier benchmark du ROG Phone 3 d’Asus dévoile la fiche technique

Le design du ROG Phone 3 se confirme en vidéo

La vidéo confirme les images du ROG Phone 3 mises en ligne par l’organisme chinois Tenaa. On peut donc accorder un certain crédit à la séquence, longue de seulement 8 secondes. On y aperçoit un triple capteur photo arrière disposé à l’horizontal et un dos en verre luisant. Au centre de la face arrière, on trouve le logo de la gamme ROG Phone. Á la manière des claviers, casques et souris pour gamers, ce logo s’illumine à grands renforts de couleurs flashy.

Sur la face avant, on ne trouve ni encoche ni trou dans l’écran. La dalle AMOLED Full HD+ de 6,59″ est par contre encadrée par d’épaisses bordures. Asus loge en effet la caméra selfie de 13 mégapixels dans une large bordure supérieure. Outre l’appareil photo dorsal, ce ROG Phone 3 s’annonce très similaire à son prédécesseur, le ROG Phone 2.

Aux dernières nouvelles, Asus présentera le ROG Phone 3 dans le courant du mois de juillet 2020. Dans la foulée, le constructeur devrait aussi lever le voile sur le Zenfone 7. On vous en dit plus dès que possible sur le prochain smartphone gaming. En attendant plus d’informations sur les plans d’Asus, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Police