Asus ROG Phone 3 : découvrez en avance son design et sa fiche technique de haute volée

Le ROG Phone 3, prochain smartphone gaming d’Asus, a obtenu sa certification auprès de l’organisme chinois Tenaa. De ce passage, il en résulte une fiche technique quasiment complète ainsi qu’une poignée de visuels qui en révèle certains de ces atours. Découvrez donc avec nous tous ces détails avant son officialisation en juillet.

Les rumeurs et les fuites l’affirment déjà depuis le début du printemps : Asus prépare un nouveau ROG Phone. Il s’agira de la troisième génération de la gamme de smartphones dédiés aux gamers. Son lancement serait calé au mois de juillet à en croire une autre fuite datant de quelques semaines seulement. Soit au même moment (ou assez proche) du lancement du ZenFone 7, lui aussi sujet de quelques indiscrétions.

Les détails techniques ou ergonomiques du ROG Phone 3 sont plutôt rares. Nous avons appris en mars dernier que le smartphone pourrait bénéficier du Snapdragon 865, chipset haut de gamme de Qualcomm qui anime une grande partie des flagships de ce début d’année 2020, ou peut-être de son hypothétique version améliorée. Il y a dix jours, deux autres détails étaient dévoilés grâce à Geekbench : la quantité de RAM, 12 Go, et la version du système d’exploitation, Android 10.

Design assez proche du ROG Phone 2

Cette semaine, le ROG Phone 3 a fait l’objet d’une fuite très importante, en provenance de l’organisme de certification chinois Tenaa. Ce dernier a eu entre les mains le téléphone pour valider sa commercialisation dans l’Empire du Milieu. Comme toujours, une certification chez Tenaa révèle de nombreux détails, aussi bien ergonomiques que techniques.

L’image qui accompagne cet article en provient. Elle nous apprend que le ROG Phone 3 sera toujours dépourvu d’encoche ou de trou pour le capteur selfie et que le connecteur propriétaire sera également présent sur la tranche pour les accessoires. Le double haut-parleur frontal serait également de retour. Et l’ergonomie de la coque est assez proche du langage design des ROG Phone précédents. Vous remarquerez que le bloc photo, à l’arrière, est équipé de trois emplacements et non plus de deux.

Un Snapdragon 865 surcadencé présent

Côté fiche technique, Tenaa affirme que le ROG Phone 3 est équipé d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,59 pouces avec lecteur d’empreinte intégré, comme son prédécesseur, et d’une batterie de 5900 mAh, soit un léger retrait par rapport à celle du ROG Phone 2 (6000 mAh). Côté CPU, le smartphone serait équipé d’un octo-core dont la cadence peut monter jusqu’à 3,09 GHz. Rappelons que le SD865 est cadencé jusqu’à 2,84 GHz. Il s’agirait donc bien d’une version surcadencée et non de la version classique.

Côté RAM, trois paliers seraient prévus : 8 Go, 12 Go et 16 Go. Asus entrerait ainsi dans le club très fermé des marques proposant jusqu’à 16 Go de RAM. Et c’est surement ici que ce sera le plus utile, puisque les jeux sur smartphones sont de plus en plus gourmands. Trois paliers de stockage seraient également prévus : 128 Go, 256 Go et 512 Go (non extensibles selon Tenaa). Côté photo, Tenaa confirme la présence de quatre capteurs : un à l’avant, de 13 mégapixels, et quatre à l’arrière, dont le module principal est un modèle 64 mégapixels. Un zoom 8x serait présent. Il sera certainement (au moins en partie) numérique.

Il reste encore de nombreux détails à apprendre sur ce ROG Phone 3, comme la charge rapide, le taux de rafraichissement de l’écran, la définition des capteurs photo secondaire, les nouveautés de la surcouche ROG, l’écosystème d’accessoire et bien sûr le prix. Mais il semble, comme les années précédentes, qu’Asus nous prépare un smartphone surpuissant.

Source : Tenaa