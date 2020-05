ROG Phone 3, ZenFone 7 : Asus lancerait ses nouveaux smartphones en juillet

L’Asus ZenFone 7 et le ROG Phone 3 seraient lancés aux alentours du mois de juillet selon une nouvelle fuite qui concorde avec des documents de certification. Asus espère que les ventes de smartphones gaming, en particulier, tireront ses ventes vers le haut en 2020.

Le quotidien économique Taïwanais Commercial Times affirme qu’Asus s’apprête à lancer ses ZenFone 7 et ROG Phone 3 aux alentours du mois de juillet. L’info concorde a minima avec des documents de certifications repérés dans la base de données de WiFi Alliance à la mi-mai. On sait au passage que ce smartphone aura pour numéro de série I003DD.

Asus présenterait ses nouveaux smartphones cet été

Des benchmarks ont révélé quelques points de sa fiche technique comme la présence de 8 Go de RAM et du système d’exploitation Android 10. Il ne fait presque aucun doute qu’Asus optera pour la puce Qualcomm la plus puissante disponible pour son futur appareil. À savoir un Snapdragon 865 voire peut-être même un Snapdragon 865+.

Quant au ZenFone 7, les informations sont beaucoup moins nombreuses. On pense, sans en être sûr, qu’Asus va renforcer le positionnement tarifaire agressif de la gamme. Le smartphone pourrait ainsi faire des économies sur l’écran, par exemple, en employant une dalle LCD. Tout en proposant un module photo triple de qualité.

Puisque c’était justement la fonctionnalité-star du ZenFone 6. Jusqu’à il n’y a encore pas si longtemps, des constructeurs comme Xiaomi ou OnePlus inondaient le marché avec des appareils au positionnement tarifaire agressif. Mais avec leur montée en gamme sur fond de compatibilité 5G, entre autres, Asus a peut-être un espace à prendre avec des ZenFone moins chers.

