Asus ROG Phone 3 : il bénéficierait plutôt de la version Plus du Snapdragon 865

Sans surprise, Asus préparerait une troisième version de son ROG Phone. Et sans surprise non plus, il bénéficiera d’un chipset haut de gamme signé Qualcomm. Mais il ne s’agirait pas de la version actuelle du Snapdragon 865, mais plutôt d’une version « Plus » surcadencée. Les deux sont attendus au troisième trimestre 2020.

L’année dernière, Asus a marqué le coup en étant la première marque à intégrer le Snapdragon 855+ dans un smartphone. Ce bénéficiaire est le ROG Phone 2, l’un des meilleurs modèles destinés aux hardcore gamers sur Android (le meilleur même, selon l’avis de certains). Il a depuis été suivi par quelques concurrents, dont le Black Shark 2 Pro.

Cette année, Asus pourrait conclure le même accord avec Qualcomm. En effet, selon une rumeur rapportée par le média chinois Mydrivers, Asus développe actuellement le ROG Phone 3. Et le constructeur taïwanais aurait l’intention d’officialiser ce successeur du ROG Phone 2 au troisième trimestre 2020. Initialement prévu plus tôt, le lancement du ROG Phone 3 aurait été reporté pour cause… d’épidémie de coronavirus, bien évidemment. Cependant, ce report aurait une conséquence heureuse. Car, devinez qui est attendu au troisième trimestre 2020, justement ? Le Snapdragon 865+.

Une version surcadencée du Snapdragon 865

la version Plus du Snapdragon 855 se démarquait de la version classique par la cadence de ses coeurs applicatifs et graphiques. En effet, le Kryo 485 le plus puissant du SD855+ est cadencé à 2,96 GHz, tandis que l’Adreno 640 fonctionne à 675 MHz (pour une puissance de calcul de 1037 Gflops). Le Snapdragon 865+ devrait bénéficier du même traitement avec une augmentation des fréquences pour le CPU et le GPU. Le design de ce SoC serait encore en cours, aux dernières nouvelles, et devrait être finalisé avant la fin du mois d’avril.

La présence d’un Snapdragon 865 (ou d’un Snapdrgon 865+) dans le prochain ROG Phone n’est pas une surprise, puisque Qualcomm a publié le 26 avril dernier une liste d’une vingtaine de smartphones attendus avec son dernier chipset haut de gamme. Dans cette liste figurent deux téléphones d’Asus : le ROG Phone 3 et le ZenFone 7. Dans cette liste, vous retrouvez également trois autres concurrents directs : le Black Shark 3, le Nubia Red Magic 5G et le « Legion Gaming Phone ». Rappelons que la marque Legion est l’équivalent chez Lenovo de ROG chez Asus.

Source : Mydrivers