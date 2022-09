Assassin’s Creed Mirage : Ubisoft revient aux sources avec ce nouvel opus

Ubisoft a dévoilé le nouvel épisode d’Assassin’s Creed. Son nom ? Mirage. Il s’agit d’un opus qui revient aux sources, puisqu’il abandonne les grands mondes ouverts et l’aspect RPG pour se concentrer sur une seule ville : Bagdad.

Avec Assassin’s Creed Origins en 2017, la saga avait pris un virage à 180 degrés en proposant des jeux dotés d’un gigantesque monde ouvert, d’un système d’expérience et d’équipement très poussé… Pour son prochain opus, Ubisoft a décidé de revenir aux sources en s’inspirant des premiers jeux de la série. Il a été présenté samedi 10 septembre et se nomme Assassin’s Creed Mirage.

Pour l’instant, nous n’avons aucune image de gameplay, mais Ubisoft en a déjà dit beaucoup sur son titre. Le joueur y incarnera Basim Ibn Ishaq, assassin aperçu dans Valhalla. L’aventure prendra place vingt ans avant le jeu de 2020 et nous expliquera comment cet étrange personnage est entré dans l’Ordre.

Assassin’s Creed Mirage se déroulera à Bagdad

Mirage se déroulera à Bagdad au IXe siècle, alors épicentre du monde musulman. Ubisoft abandonne les immenses terrains de jeu pour une seule ville plus dense, plus fouillée et plus soignée. On nous promet que l’assassinat discret et que le parkour, mis de côté depuis des années, feront leur grand retour. L’aspect RPG a lui été supprimé.

Pour le moment, Ubisoft n’a pas donné de date de sortie précise, mais on sait que le jeu arrivera courant 2023. Il sera disponible sur PC, mais aussi sur consoles (Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5). Il est déjà possible de le précommander pour obtenir une quête exclusive centrée sur la légende les 40 voleurs.

Ubisoft ne s’est pas arrêté à Mirage, puisque trois autres jeux Assassin’s Creed ont été dévoilés lors de l’événement, Red, Jade et Hexe. Cependant, le studio français n’est pas entré dans les détails. A noter que ce ne sont pas là les noms définitifs, mais des noms de codes.

Experience the full Shinobi fantasy in our future open world RPG title set during Feudal Japan: Assassin’s Creed Codename RED.#AssassinsCreed pic.twitter.com/vr15LIvjej — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Assassin’s Creed Red sera un jeu « classique » de la franchise et se déroulera pendant le Japon féodal. Une période réclamée depuis longtemps par les fans. Hexe, quant à lui, n’a pas donné de détails, mais les rumeurs évoquent un titre se situant à la Renaissance dans le Saint Empire Romain Germanique et centré sur la chasse aux sorcières.

We work in the dark… That's all we can say for now about Assassin’s Creed Codename HEXE.#AssassinsCreed pic.twitter.com/01YM9uXtr8 — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Enfin, Assassin’s Creed Jade se déroulera au IIIe siècle en Chine, soit pendant la période des Trois Royaumes. Sa particularité est qu’il s’agit d’un jeu mobile. Ubisoft ne veut pas faire un jeu au rabais, mais un vrai AAA en 3D qui n’aura pas à rougir face aux épisodes « classiques », un peu comme a fait Blizzard avec Diablo Immortal.