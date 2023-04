Assassin’s Creed Mirage : ce nouveau leak dévoile une info cruciale, les fans du 1er opus vont adorer

Assassin's Creed Mirage a été annoncé par Ubisoft comme un retour aux sources. Une nouvelle fuite confirme cette volonté de l'éditeur de proposer une expérience proche de celle offerte par le premier opus.

Si Assassin's Creed Valhalla a été globalement apprécié par les joueurs, il est considéré par beaucoup comme l'épisode le moins réussi de l'ère Light-RPG de la licence, débutée notamment par l'excellent AC Origins en Egypte.

Attention, le jeu reste un grand succès pour l'éditeur français, avec plus de 20 millions de copies écoulées deux ans après sa sortie en novembre 2020. Toutefois, Ubisoft était conscient que la série avait besoin d'un nouveau départ pour retrouver le succès d'antan.

En septembre 2022, Ubisoft lève le voile sur Assassin's Creed Mirage, un tout nouvel épisode qui mettra en scène Basim, un personnage aperçu dans AC Valhalla. Cet opus, qui prendra place au IXe siècle à Bagdad, promet un retour aux sources. Au revoir donc les mécaniques de Light-RPG, l'action à outrance et les mondes ouverts gigantesques au profit d'une expérience plus contenue, centrée sur l'infiltration, la collection d'informations et l'assassinat discret.

Enquêter sur ses cibles sera au centre d'Assassin's Creed Mirage

Pour l'instant, on ne sait pas encore sous quelle forme se présentera ce retour aux origines, faute de gameplay. Cependant, un leak de l'insider xJonathan dévoile quelques détails.

Sur son compte Instagram, il vient de publier ce qui semble être une image du menu d'Assassin's Creed Mirage. On peut apercevoir certains onglets comme les classiques Inventaire et Outils, mais aussi un autre intitulé Enquête ou Investigation. De quoi confirmer la volonté d'Ubisoft de remettre au centre de la boucle de gameplay la collecte d'informations et d'indices sur les cibles à abattre.

On pourrait imaginer une présentation à la Hitman, avec des fiches dédiées à chacune de nos futures victimes et qui regrouperaient des renseignements clés comme son apparence physique, ses habitudes de déplacement, s'il est accompagné de gardes du corps ou non, etc. Ces informations pourraient apparaître au gré des découvertes du joueur.

Ce menu pourrait également abriter des mini-jeux, qui une fois complété, permettraient d'en savoir plus sur la cible. Les excellents jeux Sherlock Holmes du studio Frogwares proposent ce genre de fonctionnalités, avec notamment le palais mental du célèbre détective. Bien entendu, tout cela n'est que pure spéculation et il faudra attendre l'Ubisoft Forward de cet été pour apprendre plus sur Assassin's Creed Mirage. Pour rappel, le leaker réputé Tom Henderson affirme que le jeu sortira en août 2023.