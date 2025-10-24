Shark StainForce : le nettoyeur sans fil qui efface les tâches, même dans la voiture

Ultra-puissant, léger et sans fil, le nouveau Shark StainForce élimine les taches tenaces en un instant. L’allié parfait pour garder sa voiture (et sa maison) toujours impeccable.

Café renversé, boue sur les tapis, traces de pattes sur la banquette arrière… On connaît tous ces petits drames du quotidien, surtout quand ils se produisent dans la voiture. Et là, c’est toujours la même galère : sortir le seau, trouver une éponge, mélanger un produit, frotter, éponger, puis recommencer. Le tout, souvent à genoux et avec plus d’eau sur soi que sur la tâche.

C’est précisément ce que Shark veut éviter avec son nouveau StainForce HX100EUT. Ce nettoyeur détachant sans fil change tout : pas de fil à brancher, pas de produit à diluer, pas de préparation. On le saisit, on appuie, et il nettoie. Compact, ultra-léger (1,3 kg) et prêt à l’emploi, il aspire, pulvérise et élimine les taches en un seul geste, qu’il s’agisse d’un café fraîchement renversé ou d’une boue bien incrustée.

Et le plus fort ? C’est qu’il fait tout ça avec la puissance d’un vrai appareil de nettoyage professionnel, pour moins de 190 euros.

Deux moteurs, deux formules et zéro compromis

Sous son design épuré, le StainForce cache un double moteur qui offre une aspiration ultra-puissante. Il soulève et retient les liquides renversés, la boue séchée ou les tâches incrustées, tout en neutralisant les odeurs. Une technologie baptisée Never Spill permet de l’utiliser sous n’importe quel angle, sans fuite : pratique pour atteindre les coins des sièges ou le fond du coffre.

Mais la vraie différence se joue dans son spray à double formule Shark, jusqu’à 30 fois plus efficace qu’un nettoyant classique :

D’un côté, la solution Deep Clean Max, dix fois plus concentrée, s’attaque à la saleté et à la crasse incrustée

De l’autre, OXY Multiplier, cinq fois plus puissante, neutralise les taches et les odeurs persistantes, même celles de café, de vin rouge ou d’urine d’animaux

En duo, ces deux formules font disparaître taches fraîches comme anciennes, tout en laissant les surfaces propres et neutres.

De la voiture au canapé, il nettoie tout sans broncher

Le StainForce ne se limite pas à la voiture : il s’adapte aussi aux tapis, canapés, fauteuils, tissus d’ameublement ou matelas. Son réservoir de 141 mL suffit pour plusieurs utilisations, et son système auto-nettoyant rince automatiquement l’appareil à l’eau claire après chaque passage. Pas d’entretien compliqué, pas de démonstration technique : il est toujours prêt à repartir.

Pensé pour être léger, pratique et sans fil, ce nettoyeur s’utilise aussi facilement qu’un aspirateur à main. Et malgré sa puissance, il reste discret et agréable à manipuler.

À 189,99 euros, le Shark StainForce répond à tous les besoins : efficace, rapide, intuitif et nomade. C'est le genre d'appareil que l'on adopte sans s'en rendre compte, jusqu'au jour où on se demande comment on faisait sans lui.