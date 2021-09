Bon plan aspirateur robot : le Roborock E4 est à son meilleur prix chez Amazon

C'est sûrement le bon moment de craquer sur un aspirateur robot pas cher ! Grâce à une réduction de 40% sur son prix conseillé, le Roborock E4 est vendu par Amazon au tarif réduit de 179 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Profitez de ce nouveau deal Amazon pour remplacer votre aspirateur traditionnel par un aspirateur robot. En ce moment, le Roborock E4 fait l'objet d'une offre intéressante sur la plateforme française du géant de l'e-commerce.

Vendu au prix conseillé de 299 euros au cours de sa commercialisation, l'aspirateur robot Roborock E4 voit son tarif chuter à 179 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 120 euros de la part d'Amazon. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais pour les membres ayant souscrit au programme Prime.

Disponible dans un coloris noir, le Roborock E4 est un aspirateur robot qui peut être commandé par l'intermédiaire d'une application et qui est compatible avec l'assistant vocal Alexa. D'un niveau sonore de 69 décibels, l'appareil embarque une puissance de 58 watts et un bac d'une capacité de 0,64 litre. Enfin, le produit est fourni avec une station de chargement, un filtre à poussière, des lingettes et un câble d'alimentation.