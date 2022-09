Dyson V8 Extra : belle offre à saisir sur l’aspirateur balai chez Cdiscount

Besoin d'un aspirateur balai tout en ayant un budget de moins de 300 euros ? Sur le site Cdiscount, le Dyson V8 Extra est proposé à exactement 299,99 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce bon plan consacré au domaine des aspirateurs sans fil, Cdiscount vous donne rendez-vous sur sa plateforme pour vous procurer un aspirateur de la marque Dyson sous les 300 euros.

Actuellement, l'aspirateur balai Dyson V8 Extra est vendu par le site e-commerce français au prix de 299,99 euros ; soit 50 euros moins cher par rapport au tarif constaté chez d'autres revendeurs. Pour information, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison standard en point relais.

Idéal pour tous types de sols, le Dyson V8 Extra dispose d'un moteur numérique de 110 000 tours/minute. Avec ses 14 cyclones, il produit une force centrifuge qui permet de capturer les poussières microscopiques. Il existe deux niveaux de puissance : le mode normal pour une autonomie estimée à 40 minutes tandis et le mode Max pour 7 minutes d'utilisation. Léger et polyvalent grâce à ses nombreux accessoires, il pourra aspirer tous les recoins de votre maison et de votre voiture. Les accessoires fournis avec le Dyson V8 Extra sont la mini brosse motorisée, l’adaptateur pour meuble bas, le long suceur, l’accessoire 2-en-1 et bien sûr la station d’accueil murale et l’adaptateur secteur.