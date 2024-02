Arnaque à l’appel surtaxé : comment vérifier qui est derrière un numéro suspect

Si vous recevez un SMS ou un message sur le répondeur vous demandant de rappeler un numéro, vérifiez avant à qui il appartient avec ce service officiel et gratuit. Cela vous évitera de mauvaises surprises sur votre facture de téléphone.

Vous le savez si vous lisez régulièrement nos articles, il y a des milliers de manières d'escroquer les gens pour leur soutirer de l'argent. Les plus sophistiquées font appel à l'intelligence artificielle pour créer des deepfakes de vos collègues de travail pendant une fausse réunion en visio, mais ce n'est pas la peine d'aller aussi loin. Parfois, il suffit d'utiliser la bonne vieille méthode de l'appel surtaxé. Elle peut prendre plusieurs formes, mais suit le même fonctionnement global.

Votre mobile sonne pour vous avertir que vous avez reçu un SMS ou, plus étrange, un message sur votre répondeur alors que vous jurez ne pas avoir entendu la moindre sonnerie d'appel. Dans les deux cas, un texte ou une voix se présente comme quelqu'un que vous seriez amené à contacter comme un employé de votre banque ou le représentant d'une société quelconque. Le contenu est volontairement flou. Vous devez rappeler de toute urgence un numéro que vous ne connaissez pas afin de régler un problème sur votre compte, récupérer un cadeau… Sauf que tout est faux.

Comment vérifier si un numéro de téléphone n'est pas une arnaque à l'appel surtaxé

Si vous avez le malheur de rappeler, l'arnaque se déclenche : le numéro est surtaxé et le but est de vous faire rester en ligne le plus longtemps possible. Soit grâce à un robot qui se lance dans long monologue vous invitant à patienter, soit par l’intermédiaire d'un escroc bien humain vous demandant de ne pas raccrocher, parfois en vous menaçant. Peu importe le temps que vous mettez à comprendre, la prochaine facture de téléphone mobile que vous recevez est salée.

Pour éviter ça, il existe un service en ligne mis en place gratuitement par le gouvernement. En vous rendant sur le site surmafacture.fr, vous accédez à une page dans laquelle vous pouvez entrer le numéro que l'on vous demande de rappeler. Vous pouvez le faire en prévention, mais aussi quand malheureusement le rappel vous a déjà été facturé. Notez que les numéros de portable, les numéros géographiques à 10 chiffres (commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05) et les numéros internationaux ne sont pas pris en charge par le service. D'une manière générale, ne rappelez jamais un numéro que vous ne connaissez pas et qui vous semble suspect, c'est encore la protection la plus efficace.