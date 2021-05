Arnaque au numéro surtaxé : attention au faux technicien d’Orange

L’UFC-Que Choisir met en garde les internautes face à des arnaqueurs de faisant passer pour des techniciens d’Orange. Ceux-ci demandent à leurs victimes de les appeler sur un numéro surtaxé, en prétextant devoir faire certaines vérifications.

Si une personne se faisant passer pour un technicien d’Orange vous demande de le rappeler suite à votre conversation téléphonique, vous êtes très probablement victime d’une arnaque. Il semblerait que cette arnaque au numéro surtaxé ait déjà fait ses premières victimes, comme le rapporte l’UFC-que Choisir.

En effet, une Normande de 88 ans nommée Gisèle, n’a pas été méfiance face à son interlocuteur qui avait tout l’air de bien travailler chez Orange grâce à son discours bien rodé. « Après 40 minutes passées à attendre, elle a fini par raccrocher », raconte la fille de Gisèle. « La personne l’a rappelée et lui a demandé de bien rester en ligne. Elle lui a assuré que tout était gratuit. Elle lui a même fait peur en lui disant que si elle ne s’exécutait pas, ils lui couperaient son téléphone et la télévision ».

L’arnaqueur vous demande de le rappeler sur un numéro surtaxé

Au total, Gisèle aurait passé pas moins de 6 appels, ce qui s’est traduit par un hors forfait de 355 euros pour des appels vers l’Afrique. En effet, le numéro surtaxé à rappeler commençait par 00, le préfixe international. Le nouveau système Bloctel ne pourra rien contre ce type d’arnaque, puisqu’elle vient de l’étranger. Selon l’UFC-Que Choisir, l’association enregistrerait une recrudescence des arnaques provenant du Lesotho, du Libéria ou encore du Burundi.

Les arnaqueurs arrivent donc à gagner de l’argent grâce au système de reversement en vous faisant patienter le plus longtemps possible au bout du fil. L’association ne peut que conseiller aux consommateurs de se méfier et de ne surtout pas rappeler lorsqu’on vous le demande. Si vous avez un doute concernant l’identité de votre interlocuteur, n’hésitez pas à contacter la société en question par le biais de son service client. N’hésitez pas non plus à bloquer tous les appels vers les numéros surtaxés et vers l’étranger. Si vous êtes sur iOS, nous vous expliquions récemment comment bloquer les appels de numéros inconnus ou masqués.

Source : QueChoisir