Armor Wars : Disney abandonne la série Marvel pour en faire un film

Armor Wars était annoncée comme la prochaine série Marvel pour Disney+. Centrée autour du personnage du Colonel Rhodes aka War Machine, on aurait retrouvé Don Cheadle dans son rôle phare. Finalement, Disney a décidé de transformer le projet pour en faire un film.

Comme vous le savez peut-être, plusieurs projets Marvel doivent débarquer sur Disney+ en 2023. On sait par exemple que Charlie Cox doit revenir dans le costume de Daredevil dans une nouvelle série intitulé Daredevil Born Again. On devrait d'ailleurs revoir le héros de Hell's Kitchen également dans la série Echo, aux côtés d'un certain Wilson Fisk, toujours incarné par l'impeccable Vincent D'Onofrio.

Lors de la D23 Expo, la firme aux grandes oreilles a aussi dévoilé une première bande-annonce pour Secret Invasion. Ce show sera centré sur Nick Fury et abordera un arc narratif bien connu des fans de comics. Il raconte la lutte menée par le patron du SHIELD contre les Skrulls, ces aliens capables d'adopter l'apparence de n'importe qui.

Notez que le studio a annoncé du beau monde au casting, à commencer par Cobie Smulders bien entendue, mais aussi Don Cheadle qui reprendra son rôle de War Machine/Colonel Rhodes. Concernant ce dernier, Disney a par ailleurs confirmé qu'une série centrée sur son personnage est aussi en développement. Elle est d'ailleurs pensée comme étant la suite directe de Secret Invasion.

La série Armor Wars devient un film

Ce show, baptisé Armor Wars, ne sera pas finalement. Attention toutefois, Disney n'a pas décidé de mettre le projet au placard mais tout simplement d'en faire un film. Selon plusieurs sources relayées par nos confrères du Hollywood Reporter, le studio a réalisé qu'un long-métrage était mieux adopté au projet.

Bien entendu, Don Cheadle est toujours de la partie pour reprendre son rôle, tandis que Yassir Lester, scénariste principal de la série, sera en charge du script du film. Pour l'heure, aucun réalisateur n'a été annoncé. Il faut dire que la décision de Disney a surpris les équipes de la série, qui se préparaient à débuter la production en 2023.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Disney change de fusil d'épaule concernant le format adopté pour un projet. Au départ, Hawkeye a été conçu comme un long-métrage par exemple, avant que la firme ne se décide finalement à en faire une série pour Disney+.