Après la Ligue 1, Amazon Prime Video devient le nouveau partenaire d’une compétition mondialement connue

Amazon Prime Video continue d'étoffer son offre en contenus sportifs avec un partenariat de taille. En effet, la plateforme vient de signer un nouvel accord historique avec la NBA, la célèbre ligue américaine de basket ball.

Depuis quelques années maintenant, Amazon Prime Video a fait en sorte d'étoffer son offre pour attirer toujours plus de spectateurs. En plus de ses séries et films exclusifs, la plateforme est également devenue une sérieuse alternative pour tous les fans de retransmissions sportives à travers le monde.

Depuis 2019, Prime Video diffuse par exemple l'intégralité des matchs de Roland Garros, la célèbre compétition de tennis. Puis en 2021, le service de streaming s'est emparé à la surprise générale des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 française de football. Malheureusement pour les supporters, Amazon n'aura pas gardé les droits très longtemps. Depuis ce 19 juin 2024, le géant américain a décidé de ne pas se positionner pour reprendre le flambeau pour les saisons à venir, marquant ainsi la fin du Pass Ligue 1.

Mais qu'à cela ne tienne, Amazon est visiblement déterminé à poursuivre le développement de ses activités sportives. En effet, la firme de Seattle vient d'annoncer un nouveau partenariat de taille avec la NBA, la ligue américaine de basket ball. A la clé, un accord de diffusion historique de 11 ans, à compter de la saison NBA 2025-2026.

Prime Video devient le diffuseur de la NBA

“Dans le cadre de cet accord historique, Prime Video présentera une couverture mondiale exclusive de 66 matchs de la saison régulière de la NBA, y compris un programme double de la semaine d'ouverture, un nouveau match de la NBA du Black Friday et tous les matchs des huitièmes de finale de l'Emirates NBA Cup, y compris les demi-finales et finales du tournoi de la saison”, détaille le service.

Ce n'est pas tout puisque Prime Video diffusera également les matchs du tournoi Play-in SoFi NBA en séries éliminatoires, mais aussi les finales de conférence. Les droits pour la WNBA, la ligue féminine de basketball, font également partie du deal.

Selon les dires d'Amazon, “Prime Video distribuera son offre de matchs aux Etats-Unis et à l'international, avec une offre élargie de matchs dans certains territoires, comme le Mexique, le Brésil, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Irlande”. Ce package comprendra notamment une vingtaine de matchs supplémentaires de saison régulière aux heures de grande écoute, une série de finales de conférences et les finales NBA durant 6 ans (sur les onze prévus dans l'accord). Reste maintenant à savoir à quel prix sera proposé l'accès aux matchs de la NBA sur Prime Video. Il faudra patienter un peu pour le savoir.