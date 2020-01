Après Android 10, Google s’apprête à lancer Android R

Après Android 10, Android Pie et Android Oreo, Google va lancer Android R, la onzième version majeure de son système d’exploitation mobile. Le benchmark d’un Pixel 4 tournant sous Android R est en effet apparu récemment sur Geekbench. On fait le point sur les premières informations disponibles sur cette onzième mise à jour.

Un Pixel 4 sous Android R a fait une apparition remarquée sur Geekbench, rapportent nos confrères de GSM Arena ce 18 janvier. Hormis ce mystérieux OS, le benchmark est tout à fait classique. On y aperçoit un Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de RAM, un score de 712 points en single core et 2 181 points en multi-core.

Sans grande surprise, les ingénieurs de Google travaillent déjà sur la onzième mise à jour majeure d’Android. Pour l’heure, la mise à jour s’intitule donc Android R en interne. Á terme, Google va simplement opter pour « Android 11 ».

L’an dernier, la firme de Mountain View a en effet annoncé mettre un terme aux noms de bonbons et de friandises. Jusqu’en 2018, Google avait pour habitude de baptiser chaque version d’Android du nom d’un dessert. Ces dernières années, on a ainsi eu droit à Android Oreo, Android Kitkat, Android Marshmallow ou Android Gingerbread.

Quand Google va-t-il lancer Android R ?

Fidèle à ses habitudes, Google devrait lancer la première phase de test auprès des développeurs dans les semaines à venir, souligne GSM Arena. On s’attend à ce que la première beta publique soit ensuite proposée dans le courant du mois de mars 2020.

Si Google se tient à son calendrier habituel, la présentation officielle d’Android R aura ensuite lieu aux alentours de la fin du mois d’août 2020. Le déploiement de la version finale débutera sur les Google Pixel dans la foulée. Qu’attendez-vous de la onzième mise à jour majeure d’Android ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : GSM Arena