Mac M3 : Apple pourrait enfin augmenter la quantité de mémoire RAM de tous ses ordinateurs

Les clients d’Apple sont depuis longtemps habitués à la configuration de RAM unifiée de 8 Go qui constitue l'option de base des Mac Silicon d'Apple depuis leur lancement, mais l’entreprise aurait enfin décidé d’augmenter la quantité de mémoire vive sur la prochaine génération.

Dans sa nouvelle Newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg a non seulement annoncé l’arrivée d’une nouvelle Apple Watch X, mais également des changements sur les ordinateurs de l’entreprise équipés de la prochaine puce M3. Depuis l'introduction de la puce M1 en 2020, la gamme de Mac d'Apple est dotée d'une mémoire vive unifiée de 8 Go sur la configuration de base, mais cela pourrait bientôt changer.

En effet, le journaliste indique que les modèles MacBook Pro équipés de puce M3 Pro et M3 Max actuellement testés sont équipés de 36 et 48 Go de RAM unifiée. Grâce à ces informations, le YouTubeur Vadim Yuryev s’est rendu compte que cela signifierait que le modèle M3 de base pourrait être équipé de 12 Go de RAM unifiée, au lieu des 8 Go actuels.

Apple pourrait passer à 12 Go de RAM unifiée sur ses Mac M3

Si Apple décide effectivement d'introduire une configuration de base de 12 Go de RAM pour les Mac M3, ce serait une bonne chose pour les fans de Mac, puisqu’ils profiteront d’ordinateurs plus puissants sans devoir débourser davantage pour passer à une configuration plus performante.

Si 8 Go de mémoire unifée sont toujours assez pour la plupart des tâches simples que peuvent réaliser la plupart des utilisateurs sur leurs machines, les logiciels gourmands en ressources et les applications créatives ont besoin d'une grande quantité de mémoire vive pour fonctionner de manière optimale. Une configuration de base plus élevée pourrait alors réduire le besoin de mises à niveau immédiates.

De nombreux utilisateurs ont plaidé en faveur d'une augmentation des options de stockage, et notamment d'un passage du stockage de base actuel de 256 Go à un minimum plus généreux de 512 Go. Cependant, on ne devrait pas avoir droit à un tel changement sur cette nouvelle génération d’ordinateurs équipés d’une puce M3, attendue pour le mois d’octobre. Il faudra ensuite attendre 2024 avant de voir arriver les modèles équipés de processeurs M3 Pro et M3 Max.

Source : Mark Gurman