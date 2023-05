Apple Watch : vers le retour des widgets avec watchOS 10 ?

Avec watchOS 10, Apple compte revoir de fond en comble l'interface de ses montres connectées. Et d'après Mark Gurman de Bloomberg, cela passera notamment par le grand retour des widgets.

Comme vous le savez peut-être, Apple a d'ores et déjà donné rendez-vous aux fans ce 5 juin 2023 pour sa nouvelle Wordwide Developers Conference. Lors de cette WWDC 2023, on attend notamment des annonces de taille concernant watchOS 10, la nouvelle version du système d'exploitation d'Apple dédié à ses montres connectées.

Et d'après Mark Gurman, journaliste réputé de Bloomberg, watchOS 10 représentera la plus importante mise à jour logicielle de l'OS depuis 2015. Cela passera notamment par l'intégration de fonctionnalités inédites majeures, sans oublier une refonte totale de l'interface.

Et sur ce dernier point, Mark Gurman vient de partager dans sa newsletter hebdomaire Power On quelques détails supplémentaires. Ainsi et selon ses informations, watchOS 10 marquera le grand retour des widgets.

Les widgets vont faire leur grand retour sur watchOS 10

Souvenez-vous, au lancement de la première Apple Watch en 2015, watchOS s'articulait autour de quatre piliers centraux :

le cadran pour l'heure

l'écran d'accueil qui abritait les icônes d'applications

l'interface pour les widgets baptisée Glances

et enfin une autre partie pour accéder aux contacts récents

Au fil des années et du développement de watchOS, les widgets et la zone dédiée aux contacts récents ont été abandonnés, Apple préférant plutôt mettre en avant les notifications, les fonctionnalités multitâches et les applis.

Mais avec watchOS 10, la marque à la pomme compte ramener les widgets sur le devant de la scène, pour en faire un élément central de l'interface. C'est en tout cas ce qu'affirme Mark Gurman. Plus précisément, ce nouveau système de widgets serait construit comme un combinaison d'éléments issus de l'interface Glances et du style des widgets introduits sur iOS 14 sur l'iPhone.

Faire des widgets l'élément central de l'interface

De fait, en cliquant sur la couronne rotative, l'utilisation pourra faire défiler les widgets afin d'accéder rapidement à certaines informations essentielles (météo, autonomie de la batterie, objets connectés, cours de la bourse, agenda et calendrier, suivi de l'activité sportive, etc.). L'idée étant d'éviter à l'utilisateur de lancer des applis pour consulter ces différentes informations. Mais aussi de permettre aux développeurs des wigdgets iOS au format carré de les proposer rapidement sur watchOS.

Selon Mark Gurman, ces changements prouvent une chose : Apple reconnaît enfin le non-sens de proposer une interface semblable à celle de l'iPhone sur une montre connectée (soit un appareil où les utilisateurs veulent le moins de manipulations possibles).